Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti

Altın fiyatları, geçen yılki rallisini bu yıl da dalgalanarak sürdürüyor.

Jeopolitik gerginlikler, gümrük vergileri, ticaret savaşları, yapılan açıklamalar ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararları öncesindeki beklentiler, altının değerini belirliyor.

Fed bu yıl 3 faiz indirimine gideceğine inanç ve ABD-İran temaslarında ilerleme kaydedilmesine karşın devam eden jeopolitik riskler altın talebini destekliyor

ONS ALTIN

ABD-İran geriliminden beslenen altının ons fiyatı da dünü yüzde 2,2 artışla 4 bin 985 dolardan tamamlarken, şu sıralarda 5 bin dolardan alıcı buluyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 7 bin 41 lira

Çeyrek altın: 11 bin 942 lira

Cumhuriyet altını: 48 bin 652 lira

Tam altın: 47 bin 774 lira

Yarım altın: 23 bin 886 lira

GÜMÜŞ

Gümüş gram yüzde 0,98 artışla 109,96 liraya çıkarken, ons gümüş de 77,67435 dolara yükseldi.

DOLAR, FED TUTANAKLARI SONRASINDA GÜÇLENDİ

Bu gelişmeler ışığında ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,09'a çıkarken, Fed tutanaklarının faiz indirimi konusunda aceleci olunmayacağını ima etmesinin ardından dolar endeksi yükseldi.

DOLAR ENDEKSİ

Dün, yüzde 0,6 artışla 97,7 seviyesinden kapanan dolar endeksi, yeni işlem gününde de yükseliş eğilimini sürdürerek yüzde 0,1 değer kazancıyla 97,8'de bulunuyor.

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 43,7786 lira

Euro: 51,7935 lira

Sterlin: 59,2659 lira

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI: 70 DOLAR

ABD ile İran arasındaki tansiyonun artabileceği kaygıları petrolde arz endişeleri oluşturdu. Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 4,6 artarak 70 doların üzerine sıçradı.

Brent petrolün varili yeni günde ise yatay seyrediyor.

BORSA GÜNÜ YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 14.532,67 puana çıkarak rekor kırdı. Bu seviyelerden gelen satışlarla düşüşe geçen endeks günü yüzde 0,23 değer kazanarak 14.259,90 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,2 yükselişle 15.899,00 puandan işlem gördü.