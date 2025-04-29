Altın fiyatlarında geri çekilme devam ediyor

Haber Merkezi

Ticaret savaşları ve yarattığı küresel belirsizlikten beslenen altın fiyatları, rekor üstüne rekor kırmıştı.

Hem dolardaki düşüş hem de küresel enflasyon beklentilerinin artması, güvenli limana talebi de beraberinde getirmişti.

O süreçte ons altın 3 bin 500 dolara kadar tırmandı.

Ons altın, rekor serisine ara verdi. Üst üste rekor kıran altın, frene bastı.

Gram altın ise 4 bin liranın biraz üzerinde seyrediyor.

ALTINA TALEBİ DÜŞÜREN NEDENLER

Altının ons fiyatı, ABD tarifelerine ilişkin müzakere iyimserlikleri ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik barış adımlarının etkisiyle geri çekilmeyi sürdürdü.

ABD’de son olarak otomobil tarifelerine uygulanan vergilerin hafifletileceği beklentileri altına talebi düşürdü.

ONS ALTIN 3 BİN 309 DOLAR

3 bin 500 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören ons altın 3 bin 309 dolarlara geriledi. Haftalık kayıp yüzde 3 oldu. Altın yıl başından bu yana ise hala yüzde 33 artıda.

İçeride gram altın 4 bin 300 liralık rekorunu gerisinde ancak 4 bin lira üzerindeki seviyesini koruyor.

Gram altında haftalık kayıp yüzde 3'e yaklaşsa da aylık bazda yüzde 9 artıda kalmayı sürdürüyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın en fazla 4 bin 300 liraya kadar çıkmıştı. Bugün ise 4 bin 104 liradan işlem görüyor.

Gram altın: Sabah açılışı olan 4 bin 104 liradan 4 bin 86 liraya

Çeyrek altın: Sabah açılışı olan 6 bin 963 liradan 6 bin 934 liraya

Cumhuriyet altını: Sabah açılışı olan 28 bin 369 liradan 28 bin 251 liraya

Tam altın: Sabah açılışı olan 27 bin 855 liradan 27 bin 740 liraya

Yarım altın: Sabah açılışı olan 13 bin 926 liradan 13 bin 870 liraya