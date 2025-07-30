Altın fiyatlarında son durum! 30 Temmuz gram ve Cumhuriyet altını

Gram altın, ABD'de ticaret anlaşmaları ortamından etkilenerek rekorunu 4 bin 452 liraya kadar çıkarmıştı.
Altın fiyatları son günlerde düşüş trendine girmişti.
Dolar endeksinin zayıflaması ve gerileyen tahvil getirilerinden destek bulan altının ons fiyatı dün ise bir önceki güne göre yüzde 0,4 artışla 3 bin 327 dolara çıkarken, yeni güne ise yatay seyirle başladı.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 4 bin 339 lira
Çeyrek altın: 7 bin 358 lira
Cumhuriyet altını: 29 bin 977 lira
Tam altın: 29 bin 977 lira
Yarım altın: 14 bin 716 lira