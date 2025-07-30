Altın fiyatlarında son durum! 30 Temmuz gram ve Cumhuriyet altını

Gram altın, ABD'de ticaret anlaşmaları ortamından etkilenerek rekorunu 4 bin 452 liraya kadar çıkarmıştı.

Altın fiyatları son günlerde düşüş trendine girmişti.

Dolar endeksinin zayıflaması ve gerileyen tahvil getirilerinden destek bulan altının ons fiyatı dün ise bir önceki güne göre yüzde 0,4 artışla 3 bin 327 dolara çıkarken, yeni güne ise yatay seyirle başladı.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 339 lira

Çeyrek altın: 7 bin 358 lira

Cumhuriyet altını: 29 bin 977 lira

Tam altın: 29 bin 977 lira

Yarım altın: 14 bin 716 lira