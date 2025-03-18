Altın fiyatlarında yeni rekor
Haber Merkezi

Güvenli liman arayışında olan yatırımcılar yeniden altına yöneldi.

Küresel ekonomik belirsizlikler ve merkez bankalarının alımları ile altının ons fiyatı dün 3 bin 1 dolardan kapanırken, yeni günde 3 bin 14,97 doları görerek rekor tazeledi.

Ons altın şu sıralarda yüzde 0,4 yükselişle 3 bin 17 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Gram altın ise 3 bin 557 lirada.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI:

Gram altın: 3 bin 557 lira

Çeyrek altın: 6 bin 29 lira

Cumhuriyet altını: 24 bin 554 lira

Tam altın: 24 bin 106 lira

Yarım altın: 12 bin 53 lira

DÖVİZ

Dolar/TL, dün yüzde 0,3 yükselişle 36,6436'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 36,6771 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar: 36,6771 lira

Euro: 40,0889 lira

Sterlin: 47,7031 lira

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?

-Küresel ekonomik belirsizlikler.

-Merkez bankalarının altın alımları.

-Fed'in faiz kararı öncesinde jeopolitik risklerin artması.

-Doların değer kaybetmesi, euro/dolar paritesindeki yükseliş.

-İsrail'in Gazze'yi tekrar bombalamaya başlaması ve can kayıplarının artması.

-ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikaları.

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Aslı Didari
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