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Altın fiyatlarında yeni rekor

Altın fiyatlarında yeni rekor Ons altın, bugün son rekoru 3 bin 1,20 lirayı aşarak 3 bin 17 dolar oldu. Gram altın son rekoru 3 bin 536 lirayı geçerek, sabah saatlerinde 3 bin 557 liraya yükseldi.