Altın fiyatlarında yeni rekor

Güvenli liman arayışında olan yatırımcılar yeniden altına yöneldi.
Küresel ekonomik belirsizlikler ve merkez bankalarının alımları ile altının ons fiyatı dün 3 bin 1 dolardan kapanırken, yeni günde 3 bin 14,97 doları görerek rekor tazeledi.
Ons altın şu sıralarda yüzde 0,4 yükselişle 3 bin 17 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Gram altın ise 3 bin 557 lirada.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI:
Gram altın: 3 bin 557 lira
Çeyrek altın: 6 bin 29 lira
Cumhuriyet altını: 24 bin 554 lira
Tam altın: 24 bin 106 lira
Yarım altın: 12 bin 53 lira
DÖVİZ
Dolar/TL, dün yüzde 0,3 yükselişle 36,6436'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 36,6771 seviyesinden işlem görüyor.
Dolar: 36,6771 lira
Euro: 40,0889 lira
Sterlin: 47,7031 lira
ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?
-Küresel ekonomik belirsizlikler.
-Merkez bankalarının altın alımları.
-Fed'in faiz kararı öncesinde jeopolitik risklerin artması.
-Doların değer kaybetmesi, euro/dolar paritesindeki yükseliş.
-İsrail'in Gazze'yi tekrar bombalamaya başlaması ve can kayıplarının artması.
-ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikaları.
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