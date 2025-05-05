Altın, haftaya yükselişle başladı

AA & Ensonhaber

ABD Merkez Bankası (Fed), faiz kararını 7 Mayıs Çarşamba günü saat 21.00'de açıklayacak.

Altın yatırımcısının gözü Fed'in faiz kararında.

Dolar endeksi yüzde 0,3 azalışla 99,7 seviyesinde bulunuyor.

Brent petrolün varil fiyatı petrol arzında artış olacağına yönelik haber akışı sonrası haftanın ilk işlem gününde yüzde 3,9 azalışla 59,3 dolar seviyesinde.

ONS ALTIN

Altının ons fiyatı ise güne yüzde 0,5 yükselişle haftaya 3 bin 255 dolardan başladı. şu anda ise altının onsu 3 bin 317 dolarda.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Bu şartlarda yurt içindeki altın fiyatları da sınırlı artış sürecine girdi.

Gram altın: 4 bin 115 lira

Çeyrek altın: 6 bin 979 lira

Cumhuriyet altını: 28 bin 434 lira

Tam altın: 27 bin 917 lira

Yarım altın: 13 bin 959 lira