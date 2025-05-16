Altın haftayı 4 bin liranın altında kapattı

Özel Haber

Gram altının rekoru 6 Mayıs'ta 4 bin 300 lira oldu.

Gram altın 7 Mayıs'ta 4 bin 183 liraya düştü. 9 Mayıs'ta 4 bin 147 liraya geriledi. 11 Mayıs'ta 4 bin 143 lira oldu. 12 Mayıs'ta 4 bin 33 liraya indi. 13 Mayıs'ta 4 bin 46 liraya çıktı. 14 Mayıs'ta ise artık 4 bin liraları terk ederek 3 bin 964 liraya düştü.

Bugün de gram altın, 3 bin 975 liradan haftayı kapatıyor.

Ons altın da haftanın son gününde 3 bin 184 dolardan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Haftanın son günü kapanışında yurt içinde altın fiyatları şöyle:

Gram altın: 3 bin 975 lira

Çeyrek altın: 6 bin 741 lira

Cumhuriyet altını: 27 bin 459 lira

Tam altın: 26 bin 961 lira

Yarım altın: 13 bin 479 lira

ALTINI DÜŞÜREN NEDENLER

Altın, gerginliklerin azalmasıyla birlikte düşüşe geçti. Yatırımcı güvenli liman arayışını sonlandırdı, riskli varlıkları seçti.

1-) ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifeleri ve yaptırımlarda geri adım atması

2-) Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesin gündeme gelmesi

3-) ABD'nin İsrail'in yanında yer almaması

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DÖVİZ

haftanın kapanışında döviz fiyatları şöyle:

Dolar: 38,8558 lira

Euro: 43,2856 lira

Sterlin: 51,6760 lira

BORSA GÜNÜ YÜKSELİŞE TAMAMLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,33 değer kazanarak 9.668,36 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 127,06 puan artarken, toplam işlem hacmi 107,4 milyar lira oldu.

BITCOIN

Kripto para piyasasının en fazla işlem gören para birimi Bitcoin riskli varlıklara yönelindiği için yükseldi. Bitcoin yüzde 0,17 (177,6 dolar) artışla 104 bin 19,5 dolar oldu. Bitcoin'in de rekoru 109 bin 114 dolarda.