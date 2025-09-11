Altın için kritik gün! Gram altın 5 bin sınırına yaklaştı

Bugün ABD'de enflasyon ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararları, piyasaların odağında olacak.

ABD'de dün, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ağustosta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,6 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

ABD'de açıklanan istihdam verilerinin ekonomide soğumaya işaret etmesinin ardından ÜFE verilerinin de beklentilerin altında gelmesi ABD Merkez Bankasından (Fed) faiz indirimine ilişkin öngörüleri güçlendirdi.

Bu durum küresel piyasalardaki risk iştahını yükseltti.

ALTININ ONSU

Bu gelişmelerle altının ons fiyatı şu sıralarda 3 bin 635 dolardan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 827 lira

Çeyrek altın: 8 bin 186 lira

Cumhuriyet altını: 33 bin 353 lira

Tam altın: 32 bin 751 lira

Yarım altın: 16 bin 375 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 41,2938 lira

Euro: 48,3954 lira

Sterlin: 56,1212 lira

BRENT PETROL AZALDI

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,0540, dolar endeksi yatay seyirle 97,8 seviyesinde, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 azalışla 67,2 dolarda seyrediyor.

BORSA İSTANBUL

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,96 değer kazanarak 10.586,32 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 yükseldi.

BITCOIN

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi Bitcoin yüzde 2,36 artışla 114 bin 423,7 dolara yükseldi.

EKONOMİSTLER, TCMB'DEN 200 BAZ PUANLIK FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYOR

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 seviyelerinin direnç, 10.500 ve 10.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bugün TCMB'nin faiz kararı yurt içi piyasaların yönü üzerinde etkili olacak. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, eylül ayında TCMB'nin politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 41'e çekmesini bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,5 oldu.