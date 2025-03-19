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Altın ve dolarda tarihi zirve! 19 Mayıs'ta altın ve döviz fiyatları

Altın ve dolarda tarihi zirve! 19 Mayıs'ta altın ve döviz fiyatları Ons altın 3 bin 43 dolar, gram altın 3 bin 601 liradan ve dolar ise 36,7709 liradan güne başlangıç yaptı.