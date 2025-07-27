Altın ve dövizde son durum! 27 Temmuz'da gram altın ve dolar fiyatları

ABD'nin önemli ticaret ortaklarıyla tarife konusunda anlaşma sağlamasıyla risk iştahını artırırdı.
Gram altın, bu hafta rekor seviyesini 4 bin 348 liradan 4 bin 359,77 liraya kadar çıkartarak rekor kırdı.
Cumhuriyet altını 30 bin lirayı geçti.
Altının ons fiyatı geçen hafta yüzde 0,39 azalışla 3 bin 337 dolara, gümüşün ons fiyatı yüzde 0,1 düşüşle 38,16 dolara inerken, Brent petrolün varili de yüzde 1,47 değer kaybıyla 67,6 dolardan haftayı tamamladı.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 4 bin 349 lira
Çeyrek altın: 7 bin 375 lira
Cumhuriyet altını: 30 bin 48 lira
Tam altın: 29 bin 500 lira
Yarım altın: 14 bin 750 lira
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatlarında son durum şöyle:
Dolar: 40,5557 lira
Euro 47,7046 lira
Sterlin: 54,5915 lira