Altın ve dövizde son durum! 27 Temmuz'da gram altın ve dolar fiyatları

ABD'nin önemli ticaret ortaklarıyla tarife konusunda anlaşma sağlamasıyla risk iştahını artırırdı.

Gram altın, bu hafta rekor seviyesini 4 bin 348 liradan 4 bin 359,77 liraya kadar çıkartarak rekor kırdı.

Cumhuriyet altını 30 bin lirayı geçti.

Altının ons fiyatı geçen hafta yüzde 0,39 azalışla 3 bin 337 dolara, gümüşün ons fiyatı yüzde 0,1 düşüşle 38,16 dolara inerken, Brent petrolün varili de yüzde 1,47 değer kaybıyla 67,6 dolardan haftayı tamamladı.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 349 lira

Çeyrek altın: 7 bin 375 lira

Cumhuriyet altını: 30 bin 48 lira

Tam altın: 29 bin 500 lira

Yarım altın: 14 bin 750 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 40,5557 lira

Euro 47,7046 lira

Sterlin: 54,5915 lira