Altın ve gümüş yeni haftaya yükselerek başladı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının düşüş yönünde olması beklentisi emtia fiyatlarını yakından etkiliyor.

"Güvenli liman" emtialar yükselirken, kripto para gibi riskli alanlarda düşüş sürüyor.

Türkiye ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamları kamuoyuyla paylaşılmadan önce piyasalar merak ediliyor.

Ons altın 4 bin 229 dolardan işlem görüyor.

Yurt içinde altın fiyatları sınırlı yükselişte.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 5 bin 780 lira

Çeyrek altın: 9 bin 800 lira

Cumhuriyet altını: 39 bin 927 lira

Tam altın: 39 bin 199 lira

Yarım altın: 19 bin 609 lira

GÜMÜŞ

Haftanın ilk iş gününde değerli metallerden gümüş 77,51 liradan alınıyor ve 77,56 liradan satılıyor.

Gümüş fiyatları, geçtiğimiz günlerde zamanda 78,7 liraya kadar yükselerek rekor kırdı.

DÖVİZ FİYATLARI

Dolar/TL cuma gününü yüzde 0,2 artışla 42,5020'den tamamlanmıştı.

Döviz fiyatları yeni haftaya şöyle başladı:

Dolar: 42,5340 lira

Euro: 49,3906 lira

Sterlin: 56,2002 lira

BITCOIN

ABD Başkanı Donald Tramp'ın etkisi ile 124 bin dolara kadar çıkarak rekor kıran ve kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birini olan Bitcoin, yüzde 5,32 gerileyerek 4 bin 830,7 dolar kayıpla 85 bin 956,7 dolar seviyesine indi.

ETHEREUM

Ethereum ise yüzde 5,71 kayıpla 2 bin 826,75 dolara kadar geriledi. Kripto para birimi 2 ay önce 4 bin 848 dolara kadar çıkmıştı.

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 artışla 63,4 dolarda seyrediyor.

BORSA

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,43 değer kaybederek 10.898,70 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,19 arttı.

BUGÜNÜN EN ÖNEMLİ GÜNDEMİ

Analistler, bugün yurt içinde büyüme ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 puanın destek, 11.000 ve 11.100 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) yılın 3. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,97 artacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin 2025 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,49 oldu.