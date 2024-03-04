Altına talep sürdü! Cumhuriyet altını 14 bin 600 liraya yaklaştı Geçen hafta 14 bin liralara yaklaşan Cumhuriyet altını, psikolojik eşiği geçerek 14 bin 583 liraya kadar yükseldi.

AA

Geçen hafta ABD'de açıklanan verilerin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine yılın ilk yarısında başlayabileceğine dair beklentilerin güçlenmesiyle cuma günü altının ons fiyatı, yüzde 1,9 artışla 2 bin 83 dolardan günü tamamlayarak en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Yurt içinde altın, cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazandı.

Gram fiyatı, cuma gününü yüzde 2,4 primle 2 bin 102 liradan tamamladı.

Altının gramı, bugün ise haftaya da yükselişle başlamasının ardından sınırlı düşüş yaşasa da geçen hafta içindeki rakamların çok üzerinde seyrediyor.

Altına olan talep artmaya devam etti

Analistler, haftanın ilk işlem gününde, altına olan talebin artmaya devam ettiğini söyledi.

Serbest piyasada altın fiyatları:

Yurt içinde İstanbul Kapalıçarşı'da ise altın fiyatları şöyle:

Gram altın: 2 bin 82 lira

Çeyrek altın: 3 bin 579 lira

Cumhuriyet altını: 14 bin 583 lira

Tam altın: 14 bin 316 lira

Yarım altın: 7 bin 158 lira

Altında destek ve direnç konumu

Analistler, altının ons fiyatında 2 bin 100 ve 2 bin 120 doların direnç, 2 bin 75 ve 2 bin 50 dolar seviyelerinin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)