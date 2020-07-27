Altında tüm zamanların rekoru kırıldı

Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki artan gerilim nedeniyle rekor seviyeye yükseldi.

Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş yurtdışı piyasalarda yeni bir rekor getirdi.

ABD ve Çin'in karşılıklı olarak birbirlerinin konsolosluk kapatmalarının ardından yatırımcıların risk iştahının gerilemesiyle altın, tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Altın bu yükselişle ABD-Çin geriliminin ardından en son 2011 Eylül'ünde ulaştığı zirveyi de geçerek yüzde 1 yükselişle 1,920.9 dolarlık rekor bir seviyeye çıkmış oldu. Altının yükselişinde merkez bankalarının pandemiye karşı uyguladıkları agresif parasal genişleme politikaları da rol oynadı.

GÜMÜŞ DE YÜKSELİYOR

Altında yaşanan yükseliş eğilimine gümüş fiyatları da eşlik ediyor. Gümüş fiyatları Mayıs 2013'ten bu yana ilk kez ons başına 24 dolar seviyesinin üzerine çıktı ve 24,40 dolara kadar yükseldi.

Gümüş fiyatları yıl başından bu yana yüzde 34,7 arttı.

DOLAR, EURO KARŞISINDA DEĞER KAYBEDİYOR

Dolar, ABD'de yeniden artan koronavirüs vakalarının ekonomik toparlanmayı bozacağı konusundaki endişelere, ABD ve Çin arasındaki artan diplomatik gerilimin yarattığı kaygıların da eklenmesiyle haftaya baskı altında girdi. Dolar, sabahki işlemlerde yen karşısında 4 ayın dip seviyesine görürken; euro, dolar karşısında 22 ayın zirvesini görerek 1.1699 dolara çıktı.

Dolardaki düşüş, Avrupa hükümetlerinin koronavirüs mali kurtarma paketi konusunda anlaşmalarıyla euronun değerinin tekrardan geniş ölçekli olarak kıymetlendirilmeye başlaması ve ABD istihdam piyasasındaki toparlanmada çatlakların oluşmasıyla aynı zamana denk geldi.

PETROL FİYATLARI

Petrol fiyatları, artan koronavirüs vakaları ve ABD-Çin siyasi geriliminin yatırımcıları güvenli liman varlıklarına yöneltmesiyle hafif düşüş gösterdi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0.3 düşüşle 43.20 dolara inerken, ABD hafif ham petrolü ise yüzde 0.2 düşüşle 41.19 dolara geriledi.

Bu düşüşe rağmen OPEC ve Rusya'nın yaptığı arz kesintileri ve ABD'deki petrol arzının gerilemesi Brent ve ABD petrolünün fiyalarını desteklemeyi sürdürüyor. Brent art arda dördüncü ayı da kazanımla kapatmaya hazırlanırken ABD'nin Batı Teksas tipi (WTI) ham petrolü de haftayı bu seviyeden kapatırsa art arda üçüncü ayı yükselişle kapatmış olacak.