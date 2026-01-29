Altında yaşanan artış sonrası kuyumcularda uzun kuyruklar oluştu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yastık altında altını olanlar yaşadı...

Küresel piyasalar altının durdurulamaz yükselişine tanıklık ediyor.

Bugün ons fiyatı 5 bin 540 dolar seviyesinden işlem görürken, gün içinde 5 bin 600 dolar sınırına kadar yükselen altın tüm zamanların en yüksek seviyesini bir kez daha gördü.

YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 27 ARTTI

Altın bu hafta başında ilk kez 5 bin dolar barajını aşarak tarihi bir eşiği geride bırakmıştı.

Sadece bu hafta içinde yüzde 10 oranında artış yaşandı.

Yılbaşından bu yana geçen yaklaşık bir aylık süreçte ise altındaki toplam değer kazancı yüzde 27’ye ulaştı.

GRAM ALTIN 7 BİN 793 LİRA OLDU

Serbest piyasada gram altın, bugün saat 10.00 itibarıyla 7 bin 793 liradan işlem görerek düne göre yüzde 3,87 artış kaydetti.

Gram altın güne 7 bin 725 lira seviyesinden başladıktan sonra spot piyasada yapılan ilk işlemlerde 7 bin 809 liraya kadar yükselerek tarihi zirvesini gördü.

KAPALIÇARŞI'DA FİYATLAR

Sabah saatlerinde Kapalıçarşı’daki kuyumcularda fiziki gram altın satış fiyatı 8 bin 30 lira seviyesinde oluştu.

Çeyrek altın 12 bin 468 liradan alınıp 12.743 liradan satılırken, Cumhuriyet altını 50 bin 814 liradan işlem gördü.

KUYUMCULARIN ÖNÜNDE KUYRUKLAR OLUŞTU

Altında yaşanan rekor artış sonrası vatandaşlar kuyumculara akın etti.

Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok kuyumcunun önünde uzun kuyruklar oluşurken görüntüler vatandaşların cep telefonları ile kayda alındı.

GRAM ALTIN 1 YILDA İKİYE KATLANDI

Gram altın, ocak ayının ilk gününe göre bin 827 lira artarak yüzde 30,63 oranında değer kazandı.

Yılbaşı değerine kıyasla ise bin 808 lira artışla yüzde 30,20 yükseldi.

Son bir yıla bakıldığında gram altın 3 bin 172 liradan 7 bin 794 liraya çıkarak yüzde 145,68 oranında değer kazandı ve böylece fiyatı bir yılda ikiye katlanmış oldu.