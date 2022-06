Van'da takıcılar, kuyumcuda 200-300 bin TL'ye satılan takıları imitasyon olarak 6-7 bin TL'ye tüketiciye sunuyor.

Van'da imitasyon altına ilgi gün geçtikçe artıyor.

Son zamanlarda altın fiyatlarında yaşanan artış, vatandaşları altına bire bir benzerliği olan imitasyon altına yönlendirdi.

300 bin liralık altın takıların imitasyonlarını 7 bin liraya satılıyor

Kuyumcuda değeri yaklaşık 200-300 bin lira olan takılar, imitasyon olarak 6-7 bin TL’ye vatandaşlara sunuluyor.

İmitasyon altınları satan satıcıların yaşanan yoğunluktan dolayı yüzü gülerken, vatandaşlar ise uygun fiyata en güzel takıları takmanın keyfini çıkarıyor.

Van’da 6 yıldır imitasyon satarak geçimini sağlayan Zerya Takı sahibi Mesut Borak, 'doğu' denildiğinde akla yöresel düğünlerin ve düğünlerde giyilen yöresel kıyafetlerin geldiğini ifade ederek, bu kıyafetlerin üzerine aksesuarların şart olduğunu söyledi.

İHA'nın haberine göre, yöresel kıyafetlerin üzerine aksesuar olarak kiminin altın kiminin ise imitasyon taktığını ifade eden Borak, ancak son zamanlarda altın fiyatlarındaki artış nedeniyle artık insanların imitasyona daha çok yöneldiğini belirtti.

Altındaki artış, vatandaşları imitasyon takılara yöneltti VİDEO

"İnsanların alım gücü düştü"

Özellikle pandemiden sonra dünya düzeninin değiştiğine dikkat çeken Borak, “Pandemiden sonra dünyada yeni bir düzen kuruldu. Bu yeni düzende her şey pahalandı, her şeyin fiyatı arttı. Tabi fiyat artışlarında altın en ön revaçta etkilendi ve insanların alım gücü düştü. İnsanların alım gücüne alternatif olarak bizde imitasyon takı üzerine, altınla birebir olan ama değersiz altın dediğimiz takıları insanların hizmetine sunduk. İnsanların da baya talebi oldu. Alan gelinlerimiz var, alan yeni evlilerimiz var. Her yaştan aksesuarlarımızı tercih eden bayanlar var” dedi.

"Gelin takıları 2 milyona kadar çıkabiliyor"

Fiyatlarla ilgili bilgi veren Borak, "Şu an itibariyle bir gelinin takıları en az 200 bin TL’nin üzerinde olup alım gücüne göre bu 1 milyon, 2 milyona kadar çıkabiliyor. Burada ise kemerinden tacına, bileziklerinden bilekliğine, setinden kolyesine yüzüğüne kadar hepsi en fazla 6-7 bin TL tutuyor. Ayrıca ürünlerimizi iki yıl garantili olup, solmama garantisi veriyoruz. Ürünlerimizde ikinci el ya da kiralama düzeni yok. Bu nedenle Van başta olmak üzere Hakkari, Yüksekova, Şırnak ve çevre iller bizi tercih ediyor" diye konuştu.

İmitasyon takı alan Ebru Şen ise gelin adaylarına seslenerek, "Düğün bittikten sonra bana alınan takıların satılması hem beni üzer hem de eşimin zor durumda kalacağını bildiğim için istemezdim. Her kadın altın sever, takıp takıştırmayı sever. Takı, para, altın gerçekten gelip geçici. Önemli olan huzur, mutluluk ve sağlıktır" dedi.