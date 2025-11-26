Altın fiyatları, Fed başkanının değişeceği iyimserliğiyle arttı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan verilerin enflasyonist sinyaller vermemesi ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle pozitif seyrediyor.

Altın tarafında da Fed'e ilişkin gevşeme beklentileri fiyatlanırken, altının ons fiyatı yüzde 0,7'nin üzerinde arttı.

Güne yükselişle başlayan ve 4 bin 169 dolarla yaklaşık 2 haftanın en yüksek seviyesini test eden altının ons fiyatı bugün 4 bin 162 dolarda seyrediyor.

ALTIN FİYATLARI

Dün ons fiyatındaki yatay seyre paralel dar bantta hareket eden gram altın, günü önceki kapanışın hemen üstünde 5 bin 635 liradan tamamladı.

Güne değer kazancıyla başlayan gram altın, saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 5 bin 680 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 526 liradan, Cumhuriyet altını ise 37 bin 954 liradan satılıyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 5 bin 680 lira

Çeyrek altın: 9 bin 526 lira

Cumhuriyet altını: 37 bin 954 lira

Tam altın: 38 bin 440

Yarım altın: 19 bin 220 lira

FED BAŞKAN ADAYI, TRUMP'IN BEKLENTİSİNİ KARŞILAYACAK

Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'in Jerome Powell'dan sonra Fed başkanlığında öne çıkması da altın fiyatlarının yükselişinde etkili oldu.

Hassett’in özellikle faiz oranlarının düşürülmesi gerektiği konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomik görüşleriyle yakından uyumlu olduğu biliniyor.

ABD'NİN VERİLERİ ALTININ NABZINI TUTUYOR

Ülkede, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,7 artarak beklentilere paralel gerçekleşirken, perakende satışlar ise eylülde yüzde 0,2 ile beklentilerin altında arttı.

ADP özel sektör istihdamı haftada ortalama 13 bin 500 kişi azalırken ülkede özel sektörün istihdam kaybının hızlandığı görüldü.

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi ise kasımda 88,7'ye düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. ABD'de açıklanan verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceği beklentilerini artırması ve dolar endeksini baskılaması altın fiyatlarını destekledi.

ALTINDA DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, bugün teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 250 doların direnç, 4 bin doların destek konumunda olduğunu ifade etti.

DOLAR ENDEKSİ

Dolar endeksi ise Fed'e yönelik güç kazanan faiz indirim beklentileriyle dün yüzde 0,5 azalışla 99,6 seviyesine gerilerken, yeni işlem gününde yatay seyrediyor.

DOLAR

Dolar/TL, dün günü 42,4170'ten tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 42,4650'den işlem görüyor.

BORSA

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,28 değer kaybederek 10.857,17 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,18 arttı.

BRENT PETROL

Brent petrolün varili yüzde 0,4 yükselişle 62 dolardan alıcı buluyor.

BITCOIN

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin yüzde 0,46 düşüşle ve 404,7 dolar kayıpla 87 bin 597,3 dolara kadar geriledi.

YURT İÇİNDE TCMB BAŞKANI KARAHAN'IN AÇIKLAMALARI TAKİP EDİLECEK

Yeni işlem gününde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" canlı yayını yatırımcıların odağına yerleşti.