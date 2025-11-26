Trump, Noel'den önce yeni Fed başkanını belirleyebilir

- ABD Hazine Bakanı Bessent, Başkan Trump'ın Noel'den önce yeni Fed başkanını belirlemesinin muhtemel olduğunu söyledi.
- Adaylar arasında Kevin Hassett, Michelle Bowman, Christopher Waller, Kevin Warsh ve Rick Rieder bulunuyor.
- Bessent, Fed'in karmaşık yapısı nedeniyle, yeni başkanın ekonomiyi ve Amerikan halkını korumaya odaklanması gerektiğini belirtti.
ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powell'ın görev süresi Mayıs ayında tamamlanıyor.
ABD Hazine Bakanı Bessent, Başkan Donald Trump'ın Noel'den önce ABD Merkez Bankasının (Fed) yeni başkanının kim olacağına dair açıklama yapma ihtimalinin yüksek olduğunu bildirdi.
YENİ FED BAŞKANI İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Bessent, katıldığı televizyon yayınında, görev süresi Mayıs 2026'da sona erecek Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine geçebilecek muhtemel isimlerle devam eden görüşmelerine dair açıklamalarda bulundu.
5 GÜÇLÜ ADAY VAR
Bugün ikinci tur için son görüşmeyi yapacağını söyleyen Bessent, 5 güçlü aday bulunduğunu ve tüm adayların kendisini etkilediğini anlattı.
Bessent, Fed'in çok karmaşık bir yapıya dönüştüğünü ve artık sadece para politikasını belirlemekle kalmadığını ifade etti.
Fed başkanı adaylarının, Amerikan halkını ve ekonomisini korumak, enflasyon ve istihdam hedeflerine ulaşma konusundaki bakış açılarının bir kriter olduğunu dile getiren Bessent, "Bence işleri biraz basitleştirmeliyiz. Fed'in eskisi gibi arka plana çekilip, ortalığı yatıştırıp Amerikan halkı için çalışmasının zamanı geldi." diye konuştu.
NOEL'DEN ÖNCE AÇIKLANABİLİR
Bessent, gelecek Fed başkanının ne zaman belirleneceğine yönelik de şunları kaydetti:
Başkanın Noel'den önce bir açıklama yapma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Ancak Noel tatili öncesinde mi yoksa yeni yılda mı olacağına karar vermek onun yetkisi dahilinde. Bence işler çok iyi gidiyor.
FED BAŞKANI ADAYLARI
Geçen ay Fed başkanlığı için 5 adayın değerlendirildiğini söyleyen Bessent, bu isimleri Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, eski Fed Yönetim Kurulu üyesi Kevin Warsh ve varlık yönetimi şirketi Blackrock'ın üst yönetiminden Rick Rieder olarak sıralamıştı.
Bessent, Şükran Günü'nden kısa süre sonra aday listesini ABD Başkanı Trump'a sunmayı planladığını belirtmişti.
