Altının gram fiyatı 600’e çıkınca Trabzon hasır setleri vitrinde kaldı

Trabzon hasır seti, el emeği göz nuru ile yapılan, altın gramajının dışında işçiliği ile de ön plana çıkar özel bir takı olarak altın fiyatlarının artışından en çok etkilenen ürünlerin başında geldi.

Trabzon’da altının gram fiyatı 600 liraya çıkınca her gelinin hayalini süsleyen 2 hazır bilezik, bir gerdan, yüzük ve küpelerden oluşan coğrafi işaretli Trabzon hasır setinin fiyatı da 320 liraya yükseldi.

Son günlerde doların fiyatının 10 liraya ulaşmasının yanı sıra ons altın fiyatının da dolara eşlik etmesi ile birlikte altının gram fiyatında 600 liralar göründü. Bu durum düğün yapacak olan vatandaşları kara kara düşündürüyor.

KUYUMCULARA ALTIN ALMAYA DEĞİL BOZDURMAYA GELİNİYOR

Kuyumculara altın almaktan daha çok bugünlerde bozdurmaya gelenlerin sayısının daha fazla olduğu görülüyor.

"HEM DOLAR HEM DE ALTININ ONSU ARTI"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Trabzon Kuyumcular Odası Başkanı Ali Yazıcı, hem dolar hem de ons altının ikisi birlikte yükselmesi ile TL bazında altının gram fiyatının 600’e dayandığını söyledi.

"VATANDAŞIN TRABZON HASIR BİLEZİĞİ ALIM GÜCÜ ZAYIFLADI"

Yazıcı, “Biz de bu rakamları bekliyorduk ama mart-nisan ayları gibi olan beklentimiz çok hızlı gelişti.” diyerek, altın fiyatlarının yükselmesi ile vatandaşın coğrafi işaretli Trabzon hazır bileziği ve setini alım gücünün oldukça zayıfladığını belirtti.

ŞİMDİLİK VİTRİNLERİ SÜSLÜYOR

Bu ürünlerin artık kadınların bilekleri, boyunlarından daha çok artık bu gidişle sadece vitrinleri süsleyeceğini ifade eden Yazıcı “Altın fiyatlarının son dönemde yükselmesi nedeniyle Trabzon hasır bileziğini 8 ve 14 ayar ürünler şeklinde daha çok yapıyorduk. 2 hazır bilezik, bir gerdan ve küpelerden oluşan hasır setinin fiyatı daha düne kadar 50 bin liradan başlarken 250 bin lira seviyesine kadar çıkabiliyordu.





FİYATLAR ARTIYOR

Altının gram fiyatının 600 liraya yükselmesi ile bugün bu 50 bin liradan başlayanlar artık 65-70 bin liradan başlar hale geldi. Bunun da anlamı yüzde 30-35 civarında altına zam gelmesinde yüzde 40’lara varan fiyatları yükseldi. Orta seviyede bir hasır bileziğin fiyatı şuan 80-100 bin lira civarında.





SETİN FİYATI 320 BİN LİRA

Geçmişte 250 bin liralık 21 çift sıra, hasır set, yüzükleri ve küpelerin fiyatı ise bugünlerde 320 bin liraya kadar çıkmış durumda.





TRABZON’DA HASIR BİLEZİKSİZ DÜĞÜN OLMAZ

Trabzon’da düğün yapıyorsan hasır bileziksiz düğün olmaz, hasır bileziksiz gelin olmaz. Vatandaş bir şekilde borçlanarak hasır bileziği almaya çalışıyor.” diye konuştu.