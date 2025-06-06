Donald Trump ve Elon Musk gerilimi sürüyor! Altının gramı 4 bin 252 liradan işlem görüyor

AA

Bugün yurt içi piyasalar, Kurban Bayramı tatili nedeniyle kapalı.

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 252 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,3 azalışla 4 bin 235 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazanarak 4 bin 252 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 206 liradan, Cumhuriyet altını 29 bin 366 liradan satılıyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 252

Çeyrek altın: 7 bin 206 lira

Cumhuriyet altını: 29 bin 366 lira

Tam altın: 28 bin 832 lira

Yarım altın: 14 bin 417 lira

ONS ALTIN ARTTI

Altının ons fiyatı, yeni günde yüzde 0,3 artışla 3 bin 365 dolardan işlem görüyor.

TRUMP VE MUSK GERİLİMİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk arasındaki gerilim, Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesine dair iyimser havayı gölgede bırakırken, yatırımcılar gözlerini ABD'de açıklanacak istihdam verilerine ve jeopolitik gelişmelere çevirdi.

TRUMP VE Şİ GERGİNLİĞİ

Trump ile Şi'nin haftalardır süren ticaret gerginliği ve nadir toprak elementleri konusundaki anlaşmazlık hususunda yaptıkları telefon görüşmesinde, bazı başlıkların daha sonraki temaslara bırakıldığı bildirildi.

Liderler karşılıklı olarak birbirlerini ülkelerine davet ederken, Trump, sosyal medya hesabından, Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'in başkanlık ettiği Amerikan heyetinin, "yakında belirlenecek bir yerde" Çinli mevkidaşlarıyla görüşme yapacağını duyurdu.

Öte yandan, Trump'ın danışmanlık görevinden kısa süre önce ayrılan Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk'ın Kongre'nin gündemindeki vergi indirimi tasarısını sert sözlerle eleştirmesi, iki isim arasındaki gerilimi artırırken küresel piyasalarda risk iştahını törpüledi.

ABD'DE AÇIKLANACAK VERİLEN TEKİP EDİLECEK

Analistler, ADP özel sektör istihdamı verisinin mayıs ayını yansıttığını hatırlatarak özel sektör istihdamına ilişkin zayıf gelen verilerin ardından bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin ABD'deki büyümeye yönelik daha net sinyaller vereceğini söyledi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Jeopolitik tarafta ise Rusya-Ukrayna hattındaki gerginlik tırmanmaya devam ederken, Rus ordusunun insansız hava araçlarıyla Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Bugün yurt içi piyasaların Kurban Bayramı tatili nedeniyle kapalı olacağını anımsatan analistler, yurt dışında ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinin yanı sıra Euro Bölgesi'nde büyüme verilerinin takip edileceğini, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 400 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 340 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.