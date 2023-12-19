Altın piyasasında son durum: Gram altın 1.894 lira İstanbul Kapalıçarşı'da gram altın 1.894 liradan işlem görürken çeyrek altın 3 bin 170 liradan, Cumhuriyet altını ise 12 bin 940 liradan satılıyor.

AA

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü yüzde 0,6 yükselişle 1.893 liradan tamamladı.

Gram altın, Türkiye'de en fazla 1.992 liraya kadar çıkmıştı.

Altının gramı yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından yüzde 0,1 artışla 1.894 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 3 bin 214, Cumhuriyet altını 13 bin 95 liradan satılıyor. Tam altın 12 bin 856 bin lira ve yarın altın ise 6 bin 428 lira.

Altının ons fiyatı, 2 bin 26 dolarda

Dün yüzde 0,4 artışla günü 2 bin 27 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 2 bin 26 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Fed'in faiz indirimine başlama beklentisi

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yılın hangi ayında faiz indirimine başlayacağına yönelik artan belirsizliklerin devam ettiğini belirterek, söz konusu durumun varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu dile getirdi.

Sözlü yönlendirmeler etkiliyor

ABD'ni enflasyonunu düşürmek için Fed'in faiz artışı döngüsünün durdurması ile birlikte, faiz düşüreceğine dair belirsizlikler analistlerin odağında bulunuyor. bu aşamada da Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

Yüzde 70 ihtimalle Fed martta faiz indirecek

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, bankanın gelecek yılın ilk toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, Fed'in martta faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 70'te bulunuyor.

Ons altının destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 10 ve 2 bin dolar seviyelerinin destek, 2 bin 40 ve 2 bin 50 dolar seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)