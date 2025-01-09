Altının kilogram fiyatı 3 milyon lirayı aştı

AA

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 48 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında standart altının kilogram fiyatı, en düşük 3 milyon 46 bin lira, en yüksek 3 milyon 53 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 43 bin liradan tamamlamıştı.

İŞLEM HACMİ

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 372 milyon 190 bin 688 lira, işlem miktarı ise 451,66 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 435 milyon 143 bin 348 lira düzeyinde gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Anadolubank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Çakmakcı Kıymetli Madenler ile Say Kıymetli Madenler olarak sıralandı.