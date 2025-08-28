Abone ol: Google News

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 492 bin 900 liraya çıktı

Ons altındaki yükselişe paralel olarak artan altın fiyatları, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın da kârlı kapanışına neden oldu.

AA AA
Yayınlama Tarihi: 28.08.2025 17:03
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 492 bin 900 liraya çıktı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 466 bin 12 lira 50 kuruştan tamamlamıştı.

Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda, standart altının kilogram fiyatı, bugünün sonunda ise 4 milyon 492 bin 900 liraya yükseldi.

ALTIN PİYASASI

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 485 bin lira, en yüksek 4 milyon 494 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 artışla 4 milyon 492 bin 900 lira oldu.

İŞLEM HACMİ

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 936 milyon 773 bin 986 lira 41 kuruş, işlem miktarı ise 654,71 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 57 milyon 997 bin 77 lira 85 kuruş olarak gerçekleşti.

Ekonomi Haberleri