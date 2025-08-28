Altının kilogram fiyatı 4 milyon 492 bin 900 liraya çıktı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 466 bin 12 lira 50 kuruştan tamamlamıştı.

Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda, standart altının kilogram fiyatı, bugünün sonunda ise 4 milyon 492 bin 900 liraya yükseldi.

ALTIN PİYASASI

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 485 bin lira, en yüksek 4 milyon 494 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 artışla 4 milyon 492 bin 900 lira oldu.

İŞLEM HACMİ

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 936 milyon 773 bin 986 lira 41 kuruş, işlem miktarı ise 654,71 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 57 milyon 997 bin 77 lira 85 kuruş olarak gerçekleşti.