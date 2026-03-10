Altının kilogramı, 7 milyon 415 bin liraya yükseldi

İsrail ile ABD'nin İran'a saldırısının ardından gelişen olaylar enerji ve değerli metallerde artışa neden olmuşken, savaşın sonlanacağına dair beklentiler de altın fiyatlarını düşürdü.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 338 bin liradan tamamlamıştı.



Altın piyasasında bugün en düşük 7 milyon 385 bin lira, en yüksek 7 milyon 450 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1 artışla 7 milyon 415 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altında toplam işlem hacmi 7 milyar 989 milyon 58 bin 719,43 lira, işlem miktarı ise 1081,57 kilogram oldu.

TOPLAM İŞLEM HACMİ

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 9 milyar 808 milyon 944 bin 237,13 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Dünya Katılım Bankası, QNB Bank, Yapı ve Kredi Bankası ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.