SPK'dan telefon dolandırıcılığı açıklaması

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) aradığını söyleyerek dolandırıcılık yapmaya çalışanların sayısı çoğaldı.

Artan şikayetler üzerine de SPK'dan, telefon dolandırıcılığına ilişkin duyuru yapıldı.

Duyuruda şunlar kaydedildi:

Son günlerde kendisini SPK yöneticisi veya çalışanlarının yakını olarak tanıtıp ya da kurul başkanımızın, yöneticilerimizin ve personelimizin adını kullanıp vatandaşlardan ve şirketlerden çeşitli gerekçelerle para veya bağış talep edildiğine ilişkin bilgiler edinilmiştir.