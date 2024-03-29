Altının onsu 2024'te yüzde 8,2 arttı! Serbest piyasada gram altın 2 bin 325 lira Dün ons altın tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Ons altının ve dolar kurunun yükselmesi de iç piyasadaki fiyatları artırdı. Altın tablolarındaki fiyatla, kuyumculardaki rakam arasında derin farklılıklar ise devam ediyor.

AA & Ensonhaber

Dün altının ons fiyatı yüzde 1,7 artışla 2 bin 233 dolardan günü tamamladı ve tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Böylece altının ons fiyatı, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 8,2 artış kaydetmiş oldu.

Yurt içinde ise İstanbul Kapalıçarşı'da altının gramı 2 bin 325 lira liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın kuyumcuda 4 bin 160 lira

Kuyumcularda çeyrek altın 4 bin 160 liradan, Cumhuriyet altını ise 16 bin 270 liradan satılıyor.

Serbest piyasada altın fiyatları:

Gram altın: 2 bin 325 lira

Çeyrek altın: 3 bin 343 lira

Cumhuriyet altını: 16 bin 70 lira

Tam altın: 15 bin 776 lira

Yarım altın: 7 bin 886 lira

Paskalya tatili

Analistler, Paskalya tatili nedeniyle dünya genelinde birçok borsanın kapalı olduğunu ve altının ons fiyatında işlem gerçekleşmediğini belirterek, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra kişisel tüketim harcamaları verilerinden alınacak sinyallerle Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçlarının aranacağını ifade etti.

Döviz fiyatları

Altının değeri yükselirken, öte yandan dövizdeki hareketlilik de sürüyor. Dolar ve sterlin Türk Lirası karışısında değerlenirken, euro ise düşüşte.

Dolar: 32,3808 / Yüzde 0,02 arttı

Euro: 35,0023 / Yüzde 0,18 düştü

Sterlin: 41,1812 / Yüzde 0,41 yükseldi