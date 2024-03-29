Altının onsu 2024'te yüzde 8,2 arttı! Serbest piyasada gram altın 2 bin 325 lira

Dün altının ons fiyatı yüzde 1,7 artışla 2 bin 233 dolardan günü tamamladı ve tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.
Böylece altının ons fiyatı, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 8,2 artış kaydetmiş oldu.
Yurt içinde ise İstanbul Kapalıçarşı'da altının gramı 2 bin 325 lira liradan işlem görüyor.
Çeyrek altın kuyumcuda 4 bin 160 lira
Kuyumcularda çeyrek altın 4 bin 160 liradan, Cumhuriyet altını ise 16 bin 270 liradan satılıyor.
Serbest piyasada altın fiyatları:
Gram altın: 2 bin 325 lira
Çeyrek altın: 3 bin 343 lira
Cumhuriyet altını: 16 bin 70 lira
Tam altın: 15 bin 776 lira
Yarım altın: 7 bin 886 lira
Paskalya tatili
Analistler, Paskalya tatili nedeniyle dünya genelinde birçok borsanın kapalı olduğunu ve altının ons fiyatında işlem gerçekleşmediğini belirterek, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra kişisel tüketim harcamaları verilerinden alınacak sinyallerle Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçlarının aranacağını ifade etti.
Döviz fiyatları
Altının değeri yükselirken, öte yandan dövizdeki hareketlilik de sürüyor. Dolar ve sterlin Türk Lirası karışısında değerlenirken, euro ise düşüşte.
Dolar: 32,3808 / Yüzde 0,02 arttı
Euro: 35,0023 / Yüzde 0,18 düştü
Sterlin: 41,1812 / Yüzde 0,41 yükseldi
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