Amasya’da pilot uygulama başladı: Süt ineklerinden etçi buzağı üretilecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ve Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, 4 yaşını doldurmuş saf kültür ırkı süt inekleri ve tüm melez büyükbaş hayvanlara suni tohumlama uygulanacak. Elde edilecek etçi melez buzağılarla, kırmızı et üretiminde dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor.

AMASYA'DA BAŞARI BEKLENTİSİ YÜKSEK

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Arslan, sütçü işletmelerde besilik materyal üretiminin artacağını, süt arzının garanti altına alınacağını ve melezlerin yüksek karkas et verimi ile kırmızı et açığının kapatılacağını açıkladı.

YETİŞTİRİCİLERE DESTEK VE BİLGİLENDİRME

Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Güner Aslan, yurt dışından getirilen besi hayvanlarının yerine, yerli üretimle ihtiyacın karşılanmasının önemine dikkat çekti. Aslan, “Proje ülke geneline yayıldığında besi açığımız ciddi şekilde önlenmiş olur. Amasya’da başarının yüksek olacağını düşünüyorum.” dedi.

Proje kapsamında yetiştiriciler, yaptıracakları suni tohumlama için 350 TL uygulama ücreti ödeyecek ve doğan buzağı için ayrıca destekleme alacak. Teknik personel de sahada tohumlama çalışmalarına başladı.