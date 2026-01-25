Anadolu'nun Sakin Cennetleri: Cittaslow şehirler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin ilk sakin şehri, İzmir'in Seferihisar ilçesi oldu, ardından yaklaşık 70 kritere göre değerlendirilip seçilen diğer kentlerle birlikte bu sayı da arttı.

Bu noktalar; gürültü ve betonlaşmadan uzak, yerel mutfağını ve kültürünü koruyan, doğayla uyumlu, yavaş ve huzurlu yaşamı teşvik eden yerleşimler...

SAKİN ŞEHİRLER, GÜÇLÜ KÜLTÜREL MİRASA SAHİP

Türkiye’de Cittaslow ağına dahil olan yerleşimler, çoğu zaman güçlü bir kültürel mirasla da iç içe.

Seferihisar’dan Akyaka’ya, Gökçeada’dan Halfeti’ye uzanan bu coğrafya, yalnızca doğasıyla değil, geçmişten bugüne taşınan yaşam biçimleriyle de ilgi görüyor.

HIZA KÜLTÜRLE DİRENİYORLAR

Bu kentler, modern dünyanın hızına karşı kültürle direnmenin mümkün olduğunu gösteriyor.

UNESCO KORUMASI

Bu noktada, sakin şehir anlayışını UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listeleri ile birlikte düşünmek gerekiyor. Meddahlıktan Karagöz’e, Türk kahvesinden âşıklık geleneğine, sema törenlerinden Hıdırellez’e kadar pek çok kültürel değer, yavaş yaşamın beslendiği toplumsal hafızayı oluşturuyor.

Çünkü yavaşlamak, yalnızca mekânla değil; kültürle, ritüelle ve gelenekle mümkün.

UNESCO’nun koruma altına aldığı bu miraslar, aynı zamanda sakin şehir felsefesinin temelini oluşturuyor: Paylaşmak, birlikte yaşamak, üretmek ve aktarmak...

KÜLTÜREL MİRASLAR LİSTESİ

Seferihisar (İzmir) - Türkiye’nin ilk sakin şehri

Akyaka (Muğla)

Gökçeada (Çanakkale)

Halfeti (Şanlıurfa)

Taraklı (Sakarya)

Yenipazar (Aydın)

Yalvaç (Isparta)

Vize (Kırklareli)

Perşembe (Ordu)

Uzundere (Erzurum)

Eğirdir (Isparta)

Gerze (Sinop)

Göynük (Bolu)

Mudurnu (Bolu)

Şavşat (Artvin)

Ahlat (Bitlis)

Kemaliye (Erzincan)

Köyceğiz (Muğla)

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas)