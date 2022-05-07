Haberler

Ekonomi Haberleri

Ankara’da ekmek 3 lira oldu

Ankara’da ekmek 3 lira oldu

Başkentte ekmek fiyatlarına iki ay arayla zam yapıldı. 6 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere 200 gram ekmek 2,75 TL'den 3 TL'ye çıktı.