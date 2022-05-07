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    Ankara’da ekmek 3 lira oldu

    Başkentte ekmek fiyatlarına iki ay arayla zam yapıldı. 6 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere 200 gram ekmek 2,75 TL'den 3 TL'ye çıktı.
    • 07.05.2022 - 15:18
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    Ankara’da ekmek 3 lira oldu

    Üretici artan maliyetleri gerekçe gösterdi, bir ilde iki ay arayla ekmeğe zam geldi.

    Ankara’da 200 gram ekmek 2,75 TL'den 3 TL'ye çıktı.

    Zammı, Türkiye Fırıncılar Federasyonu duyurdu.

    Halk Ekmek daha ucuz

    Mart ayında gelen zam ile 2,25 liradan satılan 200 gram ekmek 2,75 liraya yükselmişti.

    Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Halk Ekmek'te ise 250 gram ekmek 2 TL'den satılıyor.

    Yeni fiyat tarifesi

    Yeni fiyat tarifesinde ekmek fiyatları şu şekilde listelendi:

    Ankara’da ekmek 3 lira oldu #1


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