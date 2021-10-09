Ankara’da yıllık konut ihtiyacının yarısı inşa ediliyor

Emlakçıların bir araya gelerek yaptığı bir toplantıda yaklaşık 2 yıldır Ankara’nın konut ihtiyacının ancak yarısının inşa edildiği bilgisi verildi.

Konut fiyatları ve kiraların yüksekliğinden etkilenen bir kesim de emlakçılar. Emlakçılar hem fahiş fiyat nedeni ile işlerinin azalmasından hem de sektörde kayıt dışı çalışanlardan şikayetçi.

Ankara'da emlak sektöründe faaliyet gösteren Hakan Akçam, konu ile ilgili olarak, "Türkiye’nin her yıl 800 binin üzerinde yeni konuta ihtiyacı var. Ancak hem ülkemizde hem de Ankara’da 2019 ve 2020 yıllarında yıllık konut ihtiyacının ancak yarısı kadar yeni konut inşaatına başlandı. Konut satın alımı zorlaştı. Bu nedenle konut satın alamayanlar kiralama piyasasına yöneldi. Bununla birlikte de kira rayiçleri yükselişe geçti.’’ açıklamasında bulundu.

"YÜKSELEN FİYATLARIN ÜZERİNDE FIRSATÇILARIN PAYI VAR"

Daire fiyatlarındaki artışın maliyet artışına bakıldığında normal olduğunu belirten Akçam, yükselen fiyatlar üzerinde fırsatçılığın da payı olduğunun altını çizerek, "Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), TÜFE’de 2021 yılı ağustos ayında 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15,78 artış gerçekleştiğini açıkladı. Yani mal sahipleri kiracısına yasal olarak en fazla yüzde 15,78 oranında zam yapabilecek. Kiracılar bunu dikkate alarak hareket etmeli.’’ dedi.

TAPU HARÇLARININ DÜŞÜRÜLMESİ PİYASAYI CANLANDIRACAK

Pandemiyle birlikte artan konut fiyatlarının sektörü olumsuz yönde etkilediğini dile getiren Akçam, tapu harçlarının düşürülmesinin gayrimenkul sektörüne bir nebze de olsa rahatlatacağını belirtti.