Ankara'nın ihracatı 2023'te 12,3 milyar dolara ulaştı Türkiye'nin 2023 yılına ait ihracatı rekor bir rakama ulaştı. Bu rakamın önemli katkı sağlayan ilerden birisi Ankara oldu. Ankara'dan geçen yıl yapılan ihracat, 2022'ye göre yüzde 5,9 arış gösterdi.

AA

Türkiye 2023'te, 255 milyar 809 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdı.

Ankara'dan geçen yıl yapılan ihracat, 2022'ye göre yüzde 5,9 artarak 12 milyar 264 milyon 514 bin dolara yükseldi.

Ticaret Bakanlığı’nın firmaların merkezlerinin bulunduğu iller esas alınarak oluşturulan ihracat istatistiklerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 0,6 artarken, Ankara ihracatını yüzde 5,9 artırdı.

Kentin ihracat yaptığı ülkelerin dağılımına bakıldığında; en fazla dış satım gerçekleştirdiği ülkeler arasından Almanya, Çin ve Romanya var.

En fazla makine ve aksamları ihracatı gerçekleştirildi

Sektör açısından ihracat değerlendirildiğinde başkentin ihracatında 1 milyar 782 milyon 134 bin dolarla "makine ve aksamları" ilk sırada yer aldı.

Bu sektörü 1 milyar 688 milyon 652 bin dolarla "kimyevi maddeler ve mamulleri", 1 milyar 476 milyon 121 bin dolarla "otomotiv endüstrisi" ve 1 milyar 79 milyon 904 bin dolarla “madencilik ürünleri" takip etti.

"Küresel ticaretteki daralmaya rağmen Cumhuriyet tarihi rekoru geldi"

Ankara Sanayi Odası Başkanı (ASO) Seyit Ardıç, küresel ticaretteki daralmaya rağmen Türkiye'nin geçen yılı ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekoruyla kapatmasının önemine dikkati çekti.

"Dış ticaret açı 106 milyar dolar"

Ülkenin dış ticaret açının 106 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini dile getiren Ardıç, şu bilgileri aktardı:

Üretimimiz arttığında dış ticaret açığımız artıyor, üretim zayıfladığında ise düşüyor. Bu kısır döngüden kurtulmak için yerli payı ve katma değeri daha yüksek olan üretimi artırmamız son derece önemli. Ham madde üretiminde ithal ikamesi bir politikanın tercih edilmesi gerekiyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)