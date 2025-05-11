Anneler Günü'nden esnafa 100 milyar lira ciro

AA

Annesini mutlu etmek isteyenler hediye arayışına girdi.

Anneler Günü nedeniyle yapılan alışverişler piyasaları canlandırdı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın Anneler Günü'nde 80 ila 100 milyar liralık ciro yapmasını beklediklerini bildirdi.

415 MESLEK DALINI HAREKETLENDİRDİ

Palandöken, Anneler Günü kapsamında 415 meslek dalında hareketliliğin başladığını, bu tür özel günlerin esnafın en hareketli, en çok iş yaptığı ve kazanç sağladığı zamanlar olarak görüldüğünü kaydetti.

"80-100 MİLYAR LİRA CİRO"

Bu sene geçmiş yıllara göre daha fazla alışveriş yoğunluğu beklediklerini belirten Palandöken, "Tahmini olarak 80 ila 100 milyar liralık bir ciro oluşması öngörülüyor. Bu miktar farklı sektörler arasında paylaşılacak, insanlar annelerine gitmek için toplu taşıma araçlarını kullanacak, kendi araçlarıyla yola çıkacak, taksi tercih edecek. Bu hareketlilik de ekonomiye ciddi katma değer sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.