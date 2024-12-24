Antalya gözünü dünya turizm liginde ilk üçe dikti

AA

Antalya, dünyanın en fazla ziyaretçi çeken şehirler liginde İstanbul, Londra ve Dubai'den sonra dördüncü sırada yer alıyor.

Antalya'da turizmciler, yeni rekorlarla daha üst sıralara çıkmayı bekliyor.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, Antalya yıl başından beri 16 milyon 689 bin 300 yabancı misafiri ağırladı.

YIL SONUNDA 17 MİLYON YABANCI TURİST HEDEFİ

Yılbaşı tatili dolayısıyla son günlerde gelen turist sayısında artışın yaşandığı kentte, yabancı ziyaretçi sayısının yıl sonunda 17 milyonun üzerinde olması bekleniyor.

Euromonitor International'ın verilerine göre dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri arasında dördüncü sırada yer alan kentte, turizmciler yeni rekorlarla ilk üçe girileceğine inanıyor.

SEKTÖR PAYDAŞLARININ İŞ BİRLİĞİ ANTALYA'YI ZİRVEYE TAŞIYOR

Kültür ve Turizm İl Müdürü Candemir Zoroğlu, Antalya'nın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un önderliğinde sektör paydaşlarının iş birliğiyle dünyanın önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu söyledi.

Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) çalışmalarının da bu başarıda etkili olduğunu ifade eden Zoroğlu, bu yıl sadece Antalya'da 45'ten fazla farklı etkinliğe imza atıldığını kaydetti.

"TANINMIŞ KİŞİLER ANTALYA'YA GELDİ"

37 ülkeden 700'ün üzerinde tanınmış kişinin kentte misafir edildiğini ve bunların güzel dönüşlerini gördüklerini vurgulayan Zoroğlu, şöyle devam etti:

TGA hem sahada hem dijital platformlarda girişimlerde bulunarak Antalya'nın dünyanın en önemli destinasyonlarından biri haline gelmesine katkı sağladı. Geçen yıl dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerden biri oldu Antalya. Şu anda da 16 milyon 600 binin üzerindeyiz. Büyük ihtimalle 17 milyonun üzerinde bir ziyaretçi alarak geçen yılın 1 milyon üzerinde bir rakamla 2024'ü kapatacağız. Bu önemli bir başarı. Antalya geçen yıl dünyanın en çok ziyaret edilen dördüncü şehriydi.

ANTALYA'NIN RAKİPLERİ

İstanbul, Londra, Dubai ve Antalya. Altımızda Paris, Hong Kong var. Rakiplerimiz bunlar, emin adımlarla ilerliyoruz.

Zoroğlu, TGA'nın pazarlama stratejisiyle hem ülkeyi hem de Antalya'yı iyi bir noktaya taşıdığını dile getirdi.

"TURİZM GELİRİ KİŞİ BAŞI 107 DOLARA ÇIKTI"

Ziyaretçi sayısının yanı sıra turizm harcamalarında da güzel gelişmeler olduğuna dikkati çeken Zoroğlu, "Kasım verilerine göre gecelik kişi başı harcama 107 dolara çıktı. Bu rakam 65 dolarlardan buraya geldi. Geçen yıl da 100 dolar civarındaydı. Bu yıl 107 dolar, tabii hedef daha yukarısı. Antalya bunu hak ediyor." diye konuştu.

"DÜNYA LİGİNDE ADIM ADIM İLERLİYORUZ"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu da dünyada seyahat endüstrisinin durduğu noktada Antalya'da turizmin güvenli bir şekilde devam ettiğini, bunun önemli bir başarı olduğunu söyledi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ve sektörün krizlere yönelik sergiledikleri tedbirlerin ve çalışmaların her geçen yıl yeni bir rekoru getirdiğine işaret eden Saatçioğlu, şöyle konuştu:

Antalya, kendini kanıtlamış bir turizm şehri. Kamu ve özel sektörle oluşturulan sinerji, kenti daha üstlere taşıyacaktır. Dünya liginde ilk üç, Antalya için ulaşılmaz bir hedef değil. Rakiplerimize göre en büyük avantajımız, her geçen yıl daha da popüler hale gelen 'her şey dahil' sisteminin kentte yüzde 90 tüm tesislerde uygulanması. Bu bizi daha öne çıkarıyor. Özellikle Ukrayna ve Rusya savaşı bittiğinde bu iki pazardan kaybettiğimiz 3 milyon turist de Antalya'yı tercih edecektir. Dünya liginde adım adım ilerliyoruz.

DÜNYANIN EN FAZLA ZİYARETÇİ ÇEKEN ŞEHİRLER LİGİ

1- İstanbul

2- Londra

3- Dubai

4- Antalya