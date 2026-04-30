Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs öncesi işçileri Beştepe'de kabul etti

Beştepe'de dikkat çeken kabul...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs öncesi işçileri ağırladı.

Kabulde ayrıca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran yer aldı.

Burada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli mesajlar verdi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları:

"KENDİ BAYRAMIM OLARAK GÖRÜYORUM"

Tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü şimdiden tebrik ediyorum. Hayata işçi ünvanı ile başlamış bir kardeşinizim.



1 Mayıs'ı aynı zamanda kendi bayramım olarak gördüğümü özellikle ifade etmek istiyorum. Gerek şahsımın gerekse hükümetimizin emeğe ve emeğin hak ettiği karşılığı almasına verdiği önemi en iyi sizler biliyorsunuz



23 yılı geride bırakan iktidarlarımız boyunca daima işçi kardeşlerimizin ve onların temsilcilerinin yanında olduk. Yıllarca istismar edilen, yıllarca hükümetlerin göz ardı, kulak arkası ettiği hususları sizlerle el birliği, gönül birliği içinde hayata geçirdik.

"İŞÇİ KARDEŞLERİMİZİN HAKKININ YENİLMESİNE RIZA GÖSTERMEDİK"

Sendikal hakları genişlettik, örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırdık, toplu sözleşme sistemini güçlendirdik, çalışanlarımızın pazarlık gücünü artırdık, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki tarihi düzenlemeleri devreye aldık, kamu görevlilerimize toplu sözleşme hakkı tanıdık, kadınların, engellilerin ve diğer hassas kesimlerin çalışma hayatındaki hak ve özgürlüklerini güçlendirdik.



Tüm bunları yaparken hiçbir zaman tek taraflı hareket etmedik. Her zaman sizlerle, yani çalışanlarımızın temsilcileriyle istişare ettik. Sendikalarımızla, konfederasyonlarımızla, meslek kuruluşlarımızla birlikte yürüdük.



Yine bu süreçte hangi sebeple olursa olsun işçi kardeşlerimizin hakkının yenilmesine rıza göstermedik. İşte en son bir firmadan alacaklarını tahsil edemedikleri için eylem yapan madenci kardeşlerimizin sorunlarının çözülmesini sağladık.

"BU ÜLKEYİ VATAN KILAN SİZLERİN ALIN TERİNİZDİR"

Şunu bugün bir kez daha altını çizerek dile getirmek istiyorum; biz işçinin, emekçinin, çalışanların aleyhine hiçbir adım atmayız. Çünkü bu ülkeyi gerçek anlamıyla vatan kılan sizin alın terinizdir.



Fabrikada üreten, tarlada çalışan, atölyede emek veren, ofiste alın teri döken her bir kardeşimin emeği bu ülkenin yükselişinin temelidir. Siz ve sizin gibi emeği ile geçinen, ülkesi için, milleti için katma değer üreten işçilerimizin hakkının yenilmesine asla müsaade etmeyiz.



Bizim vizyonumuz nettir; biz insanı merkeze alan, emeği yücelten, sosyal adaleti güçlendiren bir çalışma hayatının bu ülkede egemen olmasını arzu ediyoruz.

"DAYANIŞMA İÇİNDE ÜLKEMİZİ KALKINDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Sendikalarımızı da bu önemli hedefe giden yolda yol arkadaşlarımız olarak görüyoruz.



İnşallah hep birlikte birlik beraberlik içinde, dayanışma içinde ülkemizi kalkındırmaya, büyütmeye devam edeceğiz.



Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Sizlerin ve tüm işçilerimizin, çalışanlarımızın '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü bir kez daha tebrik ediyorum.