Antalya turizminde 4 bayramla sezon açılışı

AA

Turizm sektörü bu yıl yeni bir rekor hedefliyor.

Turizm sektörü, normalde 15 Nisan'da açılan sezona bu yıl da bayramlar nedeni ile erken başlayacak.

Turizmde 21 Mart'ta kutlanacak Nevruz, 30 Mart'ta Ramazan Bayramı ve okulların ara tatili, nisan ayı boyunca süren Paskalya ve mayıs ayının ilk haftasındaki Rusların Zafer Bayramı ile başlangıç yapılacak.

Bu yıl tüm zamanların en yüksek turist sayısını ve gelirini hedefleyen Antalya turizm sektörü; Nevruz, Ramazan Bayramı, Paskalya ve Rusların Zafer Bayramı ile art arda dört bayram yaşayacak.

ANTALYA'DA 4 BAYRAM BİR ARADA

Ocak, şubat ve mart ayı verileri, turist rekorunun kırıldığı 2024 yılına göre hemen hemen aynı düzeyde geçen Antalya'da her yıl turizm sezonu, 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası ile resmi olarak başlıyor.

Bu yıl 21 Mart'taki Nevruz Bayramı’nın hemen ardından 30 Mart-1 Nisan tarihleri arasındaki Ramazan Bayramı ile 28 Mart-7 Nisan tarihleri arasındaki okulların 2’nci ara tatili, sezon açılışını erkene çekti.

Ramazan Bayramı ve ara tatilin hemen ardından tüm Avrupa ülkelerinin nisan ayı içerisinde iki hafta kutladığı Paskalya Bayramı tatili başlayacak.

Nisan sonunda biten Paskalya Bayramı’nın ardından ise yaklaşık 1 hafta süren Rusların 9 Mayıs tarihinde başlayan Zafer Bayramı kutlanacak.

BAYRAMLAR ARA TATİLE DENK GELİYOR

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Ramazan Bayramı’nda ciddi rezervasyon alımı yaşanacağını, bayramın okulların ara tatiline denk gelmesinin sektör için avantaj oluşturacağını ifade etti.

YÜKSEK SEZON 1 NİSAN'DA BAŞLIYOR

Kavaloğlu, hemen ardından Avrupalıların Paskalya Bayramı’nın takip edeceğini söyledi. Turizmciler için mart ayının da zor bir ay olduğunu, nisanın bayramlarla birlikte çok iyi geçeceğini anlatan Kaan Kavaloğlu, şöyle konuştu:

Aslında Antalya'nın turizmde yüksek sezonu nisan ayı sonunda başlıyor ama bu yıl Ramazan Bayramı ile turizmde yüksek sezon 1 Nisan'da başlıyor diyebiliriz.

Dolayısıyla biz Ramazan Bayramı tatili ile yine bereketli bir günde sezonu açmış olacağız. Ayrıca Hollanda'nın ve Rusların tatil periyodu var. Antalya'da iklim şartları da çok iyi gidiyor, 22-25 derece sıcaklık var. İklim şartlarının iyi olması ile birlikte Antalya'ya gelen kişi sayısı artacaktır.

HANGİ BAYRAMDA KİMLER GELECEK?

Nevruz Bayramı’nda Türki Cumhuriyetler ve İran'dan yoğun tatilci geldiğini belirten bir otelin genel müdürü İsmail Çağlar, Ramazan Bayramı’nın iç pazarda ciddi talep oluşturduğunu söyledi.

-Paskalya'da Almanlar ve Avrupalılar

Çağlar, ardından Paskalya'nın başta Almanlar olmak üzere Avrupa'dan gelenler için ciddi hareketlilik oluşturduğunu ifade etti.

Antalya'nın yıla iyi başladığını belirten Çağlar, ocak ve şubat aylarının geçen yılla hemen hemen aynı düzeyde geçtiğini dile getirdi.

-Nevruz'da İranlılar, Türki Cumhuriyetler ve Orta Doğu

Mart ayının 2’nci yarısından itibaren başta İran olmak üzere Türki Cumhuriyetler ve Orta Doğu'dan Nevruz Bayramı hareketliliği beklediklerini belirten Çağlar, “Nevruz Bayramı’nın hemen akabinde 4 günlük Ramazan Bayramı tatili ve okulların ara tatili denk geliyor. Hem Nevruz hem de Ramazan Bayramı için rezervasyonlar iyi düzeyde, son dakika rezervasyonlarla dolulukların daha da yükselmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Nevruz ve Ramazan Bayramı ile bu yıl turizm sezonunu erken açacaklarını ifade eden Çağlar, bu iki bayramın ardından Avrupa'nın Paskalya Bayramıyla bu kez başta Almanya olmak üzere Avrupa pazarından yoğun ilgi beklendiğini açıkladı.

-Zafer Bayramı'nda Ruslar

Çağlar, “Paskalya dönemi için de rezervasyonlar iyi görünüyor. Paskalya'nın ardından mayısın ilk haftası Rusların Zafer Bayramı ile turizm sektörü olarak bu yıl sezona arka arkaya dört bayram yaşayarak gireceğiz. ITB Berlin Fuarı ile fuar sezonu da sona erdi ve genel veriler güzel görünüyor. Geçen yıla göre yüzde 5'lik artış öngörüyoruz." dedi