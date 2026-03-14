Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açılacak

Araçların Bulgar sınırında uzun kuyruklar oluşturmasına çözüm olarak önemli bir adım atıldı.

Müjdeli haberi, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) tarafından düzenlenen 2025 yılı taşıma istatistiklerinin değerlendirildiği toplantıya katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat verdi.

"KAPIKULE, HAMZABEYLİ VE İPSALA'DAKİ YIĞILMALAR AZALACAK"

Ticaret Bakanı Bolat, Bulgaristan Parlamentosu'nun Türkiye ile Bulgaristan arasında yeni bir gümrük kapısının açılması için anlaşma taslağı gönderdiğini belirterek, "Kapıkule'nin hemen kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız. Bu da Avrupa'ya taşımalarımız için çok önemli. Yeni ticari taşımalara da imkan sağlayacak. Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala'daki yığılmaları böylece azaltmış olacağız." dedi.

LOJİSTİKTE HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN KAPALI OLMASI NEDENİYLE ARTAN FİYATLARA ÇÖZÜM ARANIYOR

Lojistiğin hayati bir sektör olduğunu aktaran Bolat, "Körfez'de devam eden ağır savaş şartlarıyla Hürmüz Boğazı, Körfez'e giriş ve çıkışların tehlikeli duruma geldiğini, sektörde anormal fiyat artışlarına yol açtığını hep birlikte takip ediyoruz. Buna yönelik çareler ve çözümler ortaya koymaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Bolat, dileklerinin bir an önce Körfez'deki savaşın hemen nihayete ermesi olduğunu kaydederek, "Artan enerji ve petrokimya ürün fiyatlarının ekonomide enflasyonist etkiler meydana getirmesi ve dış ticaret kanallarını tıkaması riski dünya ve bölge ekonomisi açısından kaygı verici bir durum ortaya koyuyor." açıklamasını yaptı.