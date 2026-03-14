Ticaret Bakanlığı: İhracatın finansmanında sermaye piyasası araçlarını kullanmaya başlıyoruz

Ticaret Bakanlığı, bir açıklama yaparak ihracatın finansmanında sermaye piyasası araçlarının kullanmaya başlandığını belirtti.

Ticaret Bakanlığı, ihracatçıların finansmana erişimini artırmak amacıyla sermaye piyasası araçlarının kullanılmasına yönelik yeni bir finansman modelini devreye alacaklarını açıkladı.

Bakanlık, 2026 yılı itibarıyla sermaye piyasası araçlarının ihracat finansmanında aktif şekilde kullanılmaya başlanacağını duyurdu.

YENİ MODELDE İHRACATÇI GİRİŞİMLER DESTEKLENECEK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre yeni modelle, ihracat potansiyeli bulunan girişimlerin finansal olarak desteklenmesi, ihracatçı sektörlerde teknoloji odaklı dönüşümün hızlandırılması ve start-up ekosisteminin güçlendirilmesi hedefleniyor.

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU KURULACAK

Bu kapsamda Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği iş birliğiyle bir Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) kurulmasına yönelik çalışmalar tamamlandı. Kurulan fon, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4 Mart 2026 tarihli ve 2026/12 sayılı bülteni ile onay aldı.

Fon aracılığıyla finansal kaynağa ihtiyaç duyan ve yüksek büyüme potansiyeline sahip girişimlere yatırım yapılması planlanıyor. Böylece büyüme aşamasındaki şirketlere sermaye desteği sağlanarak girişimlerin gelişmesine ve başarıya ulaşmasına katkı sunulması amaçlanıyor.

SEKTÖR REKABETÇİLİĞİNİN ARTIRILMASI AMAÇLANDI

Bakanlık, oluşturulacak finansman kaynağıyla özellikle otomotiv sektöründe yaşanan dönüşüm sürecinde Türkiye’nin sektör rekabetçiliğinin artırılmasını hedefliyor. Yeni modelin, ihracat finansmanına daha inovatif ve yenilikçi bir bakış açısı kazandırması bekleniyor.

KRİTİK PROJELERE ODAKLANAN GİRİŞİMLER HEDEF KİTLEYİ OLUŞTURACAK

Ticaret Bakanlığı, "GSYF ile ülkemizin milli teknoloji hedefleri ile uyumlu ve ihracat odaklı olarak sektörlere yönelik inovatif ve yenilikçi şirketlerin uzun vadeli değer kazanımının sağlanması ve sektör ekosisteminin desteklenmesi amaçlanmaktadır." diyerek yaptığı açıklamayı şu ifadelerle sürdürdü:

İhracat potansiyeli yüksek, ithalat bağımlılığı bulunan veya ihracatın tamamlayıcısı konumunda olan sektör ve ürün gruplarında faaliyet gösteren girişimler, teknolojik derinliği olan, yüksek katma değer yaratan, patentli ürün geliştirme potansiyeline sahip ya da özgün Ar-Ge faaliyeti bulunan firmalar ile istihdam yaratma potansiyeli olan, karbon ayak izini azaltma gibi sosyal ve çevresel fayda sağlayabilecek kritik projelere odaklanan girişimler hedef kitleyi oluşturacaktır.



Bu kapsamda; otomotiv, mobilite, batarya teknolojileri, enerji depolama, akıllı ulaşım sistemleri, elektrikli araç bileşenleri, otomobil sensör teknolojileri, yazılım tabanlı araç sistemleri, otonom sürüş, malzeme teknolojileri ve sürdürülebilir üretim çözümleri alanlarında faaliyet gösteren girişim şirketleri ile otomotiv sektörüne dolaylı katkı sağlayan ileri imalat, yapay zekâ, veri analitiği, yeşil teknoloji ve döngüsel ekonomi uygulamaları geliştiren girişimler öncelikli desteklenecektir.

