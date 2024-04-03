Antalya'da çiftçilere 18 yılda 914,7 milyon TL hasar tazminatı ödendi Tarım üretiminde ağırlıklı olarak seracılığın yapıldığı Antalya'da, son 18 yılda afetlerin etkisi yıkıcı oldu. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, yanıtladığı soru önergesinde Antalyalı çiftçilerin ne kadarlık zararının karşılandığına açıklık getirdi.

AA

Türkiye'de tarım üretiminin arttırılması için politikalar yürütülürken, çiftçilerin zararlarına karşı da çeşitli önlemler alınıyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'daki tarım uygulamalarının zararlarını karşılamak için yapılan desteği açıkladı.

Bakan Yumaklı, 1 Haziran 2006 ve 29 Şubat 2024 tarihleri arasında 413 bin 279 TARSİM poliçesinin düzenlendiğini; 1,1 milyar TL devlet sigorta prim desteği sağlandığını ve 914,7 milyon TL hasar tazminatı ödendiğini belirtti.

Soru önergesine yanıt

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İyi Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya'nın 13 Şubat'ta Antalya'da meydana gelen sel ve su taşkınlarında maddi zarara uğrayan çiftçilere ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

"Tarım sigortası olanların zararlarını TARSİM karşıladı"

Meydana gelen afetler nedeniyle oluşan zararların tarım sigortası kapsamında bulunanlar için hasar tespit çalışmaları sonucunda TARSİM tarafından karşılandığını belirten Yumaklı, şu bilgileri paylaştı:

Antalya'da 1 Haziran 2006 ve 29 Şubat 2024 tarihleri arasında; 413 bin 279 adet TARSİM poliçesi düzenlenmiş, 1,1 milyar TL devlet sigorta prim desteği sağlanmış, 914,7 milyon TL hasar tazminatı ödenmiştir.

"46,1 milyon TL ödeme aşamasında"

Antalya'da 1 Ocak 2024 ve 29 Şubat 2024 tarihleri arasında ise 10 bin 189 adet TARSİM poliçesi düzenlenmiş, 76,7 milyon TL devlet sigorta prim desteği sağlanmış, 19,1 milyon TL hasar tazminatı ödenmiş olup 46,1 milyon TL ödeme aşamasındadır.

Tarım sigortası yaptırmayan çiftçilere zararlarının tazmini imkanı

Yumaklı, tarım sigortası yaptırmayan çiftçilerin de İl Acil Destek Ödeneği kapsamında zararlarının tazmini imkanının bulunduğunu bildirdi.

Taşkın tehlikesine karşı önlem

Öte yandan Yumaklı, Antalya'nın ilçelerinde, meydana gelebilecek taşkın tehlikesine karşı dere yataklarında 2024 Yılı Yatırım Programı'nda toplam 30 adet taşkın koruma ve taşkın rüsubat inşaatı yapım işinin de bulunduğunu kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)