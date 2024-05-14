Antalya'da emekliliği iptal edilip, 9 aylık maaşı geri istendi EYT'den emekli olduğuna sevinen Taner Baysal, maaşını 9 ay aldıktan sonra geçmişe dönük 2 bin 500 liralık borcundan dolayı mağdur oldu. Baysal'ın emekliliği iptal edildi, borcunu ödeyerek ikinci kez emekliliğe başvurdu ise de bu kez de aldığı maaşları yeni aylığından kesildi.

DHA

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kanunu ile emekli edilenlerden birinin, geçmişte prim borcu gözüktüğü için emekliliği iptal edildi. Bu kişiye emekli olduğu için bağlanan maaş kesildi ve o güne kadar verilenler de geri alınma yoluna gidildi.

EYT'li geçmişte görünen borcu ödedi ve tekrar emekli oldu. Bu kez de daha önce aldığı aylıklar yeni maaşından kesilmeye başlandı.

EYT'den emekli oldu, 9 ay sonra iptal edildi

Antalya Kepez'de yaşayan, 2 çocuk babası, 46 yaşındaki aşçı Taner Baysal'ın, EYT düzenlemesiyle emekli olduktan 9 ay sonra emekliliği iptal edildi.

27 yıl önceki borcu sonradan ortaya çıktı

27 yıl öncesinden borcu olduğu söylenen Baysal, ödeme yapıp tekrar başvurarak emekli oldu.

9 ayda 101 bin lira aylık aldı

Baysal, bir otelde aşçılık yaparken, çıkan EYT düzenlemesi nedeniyle emekli olmak için geçen yıl mart ayında başvuruda bulunmuştu. Başvurusu kabul edilen Baysal’dan 9 ay boyunca toplam 101 bin lira ödendi.

Maaşı kesilince SGK'ya başvurdu

Baysal, mart ayında maaşı yatmayınca SGK’ya başvurdu. Maaşının neden kesildiğini anlamaya çalışan Baysal’a, 1997 yılında tarım sigortası girişi olduğu ve 2 bin 500 lira borcu olduğu için maaşının kesildiği, bu nedenle yeniden emekliliğe başvurması gerektiği belirtildi.

İkinci kez emekliliğe başvurdu

Baysal, borcu ödeyip nisan ayında tekrar başvuru yaparak emekli oldu. Baysal’a, 9 ay boyunca ödenen toplam 101 bin liranın da her ay 2 bin 500 lira şeklinde emekli maaşından kesilerek tahsil edileceği söylendi.

"Emekliliğimin iptalini maaşım yatmayınca öğrendim"

Taner Baysal, kendi sorumluluğu dışında yaşanan olaylardan dolayı bir anda borçlu çıktığını belirterek, yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti:

2023 Mart ayında EYT düzenlemesiyle başvuru yapıp emekli oldum. 9 ay emekli maaşı aldım. Birkaç ay önce emekli maaşım bir anda kesildi. SGK’ya başvurup sorduğumda borcum olduğu söylendi. O borcu ödedim ancak o an emekli olup olmadığımı bilmiyordum, kafam çok karıştı. Bu durumu maaşım yatmayınca fark ettim. Bunun üzerine gidip görüşünce emekliliğimin iptal edildiğini öğrendim.

"Tarım sigortası yaptırmışım ama 1 gün bile sigortalı gözükmüyorum"

Mecburen çalışmaya devam ettiğini söyleyen Baysal, şu bilgileri verdi:

1997 yılında tarım sigortasına kayıt yaptırmışım ancak ödeme yapılmamış. Ancak 1 gün dahi sigortası gözükmüyor. Ben SSK’dan emekli oldum. Yine de onu ödedim ve ödediğimi bildirdim. Ancak yeniden emeklilik başvurusu yapmam gerektiği söylendi. Yaptım ve nisan ayından itibaren tekrar emekli olduğumu söylediler. Ancak bu kez 9 aydır aldığım maaşı, faiziyle 101 bin lira olarak geri istediler. Öncesinde 6 bin 150 günüm vardı, o zaman da emekliliği hak ediyordum.

Sigorta dosyalarındaki yığılma, EYT işlemlerini geciktirmişti

EYT emeklilik işlemlerinde geçmişe dayalı ve farklı sigorta kollarındaki işlemlerin birleştirilmesi aşamasındaki güçlükler gündeme gelmiş ve işlemlerin uzun sürmesi bu çok yapılılığa bağlanmıştı.

"Borç EYT emeklilik başvurusunda görülmeliydi"

Uzmanlar; yaşanan bu örnek olay karşısında EYT başvurusu sırasında ortaya çıkan bu borcun, o dönemde görülüp gündeme getirilebilse ödenebileceği görüşünü savunuyor. Uzmanlara göre, borç EYT başvurusunda ortaya çıkartılabilseydi ödenip bu soruna yol açmayacaktı ve geri ödeme istenmeyecekti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)