Araç sahiplerini üzen haber! Motorine zam geliyor Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorine bir zam daha geliyor.. Pazartesi gecesi gelmesi beklenen zam tutarı ise 1 lira 40 kuruş.

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Akaryakıtta tabela yine değişiyor..

Sık sık değişime uğrayan akaryakıt fiyatları, kimi zaman sürücülere nefes olurken kimi zaman da çileden çıkartıyor..

Son olarak geçtiğimiz hafta motorine 1 lira 38 kuruşluk zam gelmişti.

Brent petrolde yaşanan hareketlilik bir zam haberini daha beraberinde getirdi.

Motorine 1 lira 40 kuruş zam

Motorine pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 40 kuruş yeni bir zam daha geleceği belirtildi.

Böylelikle motorinin litre fiyatı 43 TL'yi aşacak.

Buna göre 45 litrelik bir araç deposu, bin 950 TL civarına dolacak.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul'da motorinin litre fiyatı: 41.63 lira

Ankara'da motorinin litre fiyatı: 42.43 lira

İzmir'de motorinin litre fiyatı: 42.64 lira