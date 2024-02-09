Araç sahiplerini üzen haber! Motorine zam geliyor

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Akaryakıtta tabela yine değişiyor..
Sık sık değişime uğrayan akaryakıt fiyatları, kimi zaman sürücülere nefes olurken kimi zaman da çileden çıkartıyor..
Son olarak geçtiğimiz hafta motorine 1 lira 38 kuruşluk zam gelmişti.
Brent petrolde yaşanan hareketlilik bir zam haberini daha beraberinde getirdi.
Motorine 1 lira 40 kuruş zam
Motorine pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 40 kuruş yeni bir zam daha geleceği belirtildi.
Böylelikle motorinin litre fiyatı 43 TL'yi aşacak.
Buna göre 45 litrelik bir araç deposu, bin 950 TL civarına dolacak.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul'da motorinin litre fiyatı: 41.63 lira
Ankara'da motorinin litre fiyatı: 42.43 lira
İzmir'de motorinin litre fiyatı: 42.64 lira
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