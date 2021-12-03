Aralık ayı kira artış oranı yüzde 17,71 oldu

Her ay açıklanan enflasyon oranının 12 aylık ortalaması o ayın kira artış oranı olarak kabul ediliyor. Bu ay kira sözleşmesi bitenler de kiralara yüzde 17,71 oranında zam yapacaklar.

Ev sahibi ile kiracı arasında yapılan kontrat bir yıllıktır. Kiracı mülkte bulunduğu sürece kontrat, yenilenmeye gerek kalmadan kendiliğinden devam eder. Ve ödenen rakam kiralama başlangıcından itibaren 12 ay sonra o ay açıklanan TÜFE değeri üzerinden zamlanır.

Kasım alında Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyonun 12 aylık ortalaması yüzde 17,71 olduğu için de kiralara en fazla bu rakam kadar zam yapılabilmektedir.

Kiranın daha fazla artması için 5 yılda bir kontrat yenileme döneminde yeni rakam belirlenebilir ya da mal sahibi bu konuda değerleme davası açabilir.

ARALIK KİRA ARTIŞI İÇİN ÖRNEK HESAPLAMALAR

1.000 lira kira aralık ayında sözleme yenilendiğinde 1.177 liraya çıkıyor.

2 bin lira kira aralık ayında sözleme yenilendiğinde 2 bin 354 liraya çıkıyor.

2 bin 500 lira kira aralık ayında sözleme yenilendiğinde 2 bin 942 liraya çıkıyor.

3 bin lira kira aralık aşında sözleme yenilendiğinde 3 bin 531 liraya çıkıyor,





KASIM AYI ENFLASYONU

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, TÜFE kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,51, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,31 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 17,71 artış gerçekleşti.