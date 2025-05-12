Aramco'nun net karı yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,8 azaldı

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Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun yılın ilk çeyreğinde net kârı, düşük petrol fiyatları nedeniyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 azaldı.

Saudi Aramco tarafından açıklanan finansal bilançoya göre, Aramco'nun net kârı ocak-mart döneminde 26 milyar dolara geriledi.

Şirket, geçen yılın aynı döneminde 27,3 milyar dolar net kâr açıklamıştı.

ŞİRKET GAZ ÜRETİMİNİ ARTIRACAK

Şirket olarak üretim (upstream), satış ve rafinasyon (downstream) faaliyetleriyle karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik stratejilerini geliştirmeye devam ettiklerini vurgulayan Saudi Aramco Üst Yöneticisi (CEO) Amin Nasser, "Hedeflerimize yönelik ilerlemeler, 2025'te duyurulan kilometre taşlarında kendini gösteriyor. Bunlar arasında şirketin gaz üretimini artırma hedefi, küresel büyüme stratejisi, petrokimya stratejisi, mavi hidrojen iş geliştirme süreci ve karbon yakalama konusunda kaydedilen başarılar yer alıyor." ifadelerini kullandı.

ŞİRKETİN SERMAYESİNİN GÜCÜ DAYANIKLILIĞI DESTEKLİYOR

Nasser, piyasalarda yaşanan dalgalanmaların aynı zamanda şirketlerin sermaye planlaması ve uygulamasının önemini ortaya çıkardığının altını çizerek, "Dalgalı zamanlarda Aramco'nun dayanıklılığı, mali performansımızı ve temettülerimizi destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

BRENT PETROLÜN DALGALANMASI

Uluslararası referans olarak kabul edilen Brent türü petrolün varil fiyatı yılın ilk üç ayında varil başına en yüksek 81,75 ile en düşük 68,23 dolar aralığında işlem görerek yaklaşık yüzde 2,3 değer kaybetmişti.