Arçelik tasarımları iF Design 2026'da 4 ödül kazandı

Ev teknolojileri sektörünün öncü şirketi Arçelik, ürün ve kullanıcı deneyimi tasarımlarıyla uluslararası arenada saygın kuruluşlardan takdir görmeye devam ediyor. Şirket, dünyanın önde gelen tasarım ödüllerinden iF Design Award’da bu yıl önemli bir başarıya imza atarak toplam 4 ödül kazandı. Yenilikçi tasarım anlayışını ileri teknoloji ve kullanıcı odaklı çözümlerle birleştiren Arçelik’in Beko ve Hitachi markalarının tasarımları 2’si ürün kategorisinde, 2’si UI/UX (Kullanıcı Deneyimi) kategorisinde olmak üzere toplamda 4 ödülle taçlandırıldı.

iF Design Award 2026 kapsamında; Beko 36 İnç Gardırop Tipi Buzdolabı ile Hitachi Skyline Gardırop Tipi Buzdolabı ürün tasarımlarıyla ödüle layık görülürken, Caffee Experto V4’ün kullanıcı arayüzü ve Intelligent Guidance dijital destek sistemi ise kullanıcı deneyimi (UI/UX) tasarımları ile ödül aldı. Arçelik’in kalite, yenilikçilik, sürdürülebilirlik ve işlevsellik odağında tasarladığı ürünleri, bu yıl 129 uluslararası tasarım uzmanı tarafından 68 ülkeden gelen 10 bini aşkın başvuru arasından seçilerek ödüllendirildi.

Almanya merkezli iF Design Award, 70 yılı aşkın köklü geçmişiyle dünyanın en eski ve bağımsız tasarım organizasyonu olarak kabul ediliyor. Her yıl dünya genelinden binlerce tasarımcı, mimar ve şirket, tasarımlarını bağımsız uzmanlar tarafından değerlendirilmek üzere iF International Forum Design’a sunuyor. Tasarımlar Fikir, Form, İşlev, Farklılaşma ve Sürdürülebilirlik kriterleri doğrultusunda titizlikle değerlendiriliyor. Bu yılki iF Design Award töreni, 27 Nisan 2026 Pazartesi günü Berlin'de gerçekleştirilecek.

İF DESİGN ÖDÜLLÜ TASARIMLARIN ÖZELLİKLERİ

BEKO 36 İNÇ GARDIROP TİPİ BUZDOLABI - ÜRÜN TASARIM ÖDÜLÜ

Beko’nun 36 inç gardırop tipi buzdolabı, gıda muhafaza etmeyi daha sağlıklı ve verimli bir deneyime dönüştürmeyi amaçlıyor. Buzdolabında bulunan HarvestFresh teknolojisi, gün ışığı döngüsünü simüle ederek meyve ve sebzelerdeki vitaminlerin daha uzun süre korunmasına yardımcı olurken, Aeroflow soğutma sistemi ise hava akışını dengeli biçimde dağıtarak her raf seviyesinde eşit soğutma sağlıyor. EverFresh+ ve FreshGuard gibi yenilikçi çözümler, tazeliği desteklerken koku oluşumunu azaltıyor. Ürünün modern ve sade tasarım dili, mutfakla bütünleşen güçlü ama abartısız bir estetik sunuyor.

HİTACHİ SKYLİNE GARDIROP TİPİ BUZDOLABI - ÜRÜN TASARIM ÖDÜLÜ

Hitachi Skyline Gardırop Tipi Buzdolabı, zarif tasarım dili ve fonksiyonelliği harmanlayarak premium yaşam anlayışını yansıtıyor. Gizli otomatik buz yapıcı ve yer tasarrufu sağlayan yeni su tankı çözümü, depolama alanından ödün vermeden kullanım kolaylığı sunarken, inceltilmiş çerçeve yapısı ve genişletilmiş kapı rafları daha akıllı bir organizasyon sağlıyor. Geniş su ve buz ünitesi ise farklı kullanım senaryolarında esneklik sunuyor. İç tasarımda kullanılan bal peteği (honeycomb) kristal dokulu yüzeyler, gizli aydınlatma detayları, kesintisiz cam raflar ve ergonomik çekmeceler ürüne rafine bir karakter kazandırırken, BPA içermeyen taşınabilir buz kabı ise hijyen ve pratikliği bir arada sunuyor. Ürün, akıllı bağlantı özellikleri, vakumlu koruma teknolojisi ve özelleştirilebilir soğutma bölgeleri ile gıdaların ilk günkü tazeliğinin ve lezzetinin daha uzun süre korunmasını sağlıyor.

CAFFEE EXPERTO V4 - UI/UX (KULLANICI DENEYİMİ) ÖDÜLÜ

Caffee Experto V4, sunduğu lezzetli kahve deneyimini şık arayüz tasarımıyla zenginleştiriyor. Caffee Experto V4’ün kullanıcı arayüzü, estetik ile işlevselliği bir araya getirerek günlük kahve ritüelini daha akıcı ve keyifli hale getiriyor. Arayüz tasarımında içecekler merkezde konumlandırılıyor; her seçenek net, anlaşılır ve özenli bir görsel sunumla kullanıcıya aktarılıyor. Kahve dünyasından ilham alan sıcak tonlar, görsel dili güçlendirirken, rafine ve davetkâr bir atmosfer yaratıyor. Basitleştirilmiş navigasyon yapısı sayesinde kullanıcılar içecek tercihlerine hızlı ve sezgisel biçimde ulaşabiliyor.

INTELLİGENT GUİDANCE - UI/UX (KULLANICI DENEYİMİ) ÖDÜLÜ

Intelligent Guidance, HomeWhiz uygulaması üzerinden çalışan bir “dijital rehber” olarak işlev gösteriyor. Kullanıcılar cihazla ilgili bir sorun yaşadığında ya da bilgiye ihtiyaç duyduğunda, uygulama adım adım yönlendirme sunarak çözüm sürecini kolaylaştırıyor. Proaktif bildirimler, uyarılar ve bakım önerileri sayesinde kullanıcı deneyimi daha kesintisiz ve güvenli hale geliyor. Ürünle kullanıcı arasındaki etkileşimi daha sezgisel, daha hızlı ve daha verimli bir yapıda sunan Intelligent Guidance sade arayüz tasarımı ile öne çıkıyor.