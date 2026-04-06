Ariş Pırlanta mücevher fuarının ilgi odağı oldu

120 yıllık köklü geçmişiyle Türk mücevher sektörünün öncü markalarından olan Ariş Pırlanta, dünyanın en büyük mücevher fuarlarından Istanbul Jewellery Show’da özenle hazırladığı geniş ürün yelpazesini ziyaretçileri ile buluşturdu.

Fuarda; pırlanta, yakut, safir, elmas ve zümrüt gibi değerli taşlarla hayat bulan, trendleri belirleyen özel tasarımların yanında, düğün sezonu için hazırlanan Su Yolu, Loval ve Wedding gibi ikonik koleksiyonlar ile geniş ürün yelpazesi beğeni topladı.

"TALEPLER MARKAMIZA OLAN GÜVENİN EN SOMUT GÖSTERGESİ"

Ariş Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Güzeliş, fuar katılımına ilişkin şunları söyledi:

120 yılı geride bırakan ve nesiller boyu aktarılan köklü yolculuğumuzda, Türk mücevherat sektörüne pek çok 'ilk' kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Küresel çapta yaşanan ekonomik dalgalanmalara ve tüm zorluklara rağmen, stratejik hazırlıklarımızı tamamlayarak fuardaki güçlü konumumuzu koruduk. Yurt dışı pazarlardan aldığımız taleplerin kesintisiz bir ivmeyle devam etmesi, aynı şekilde yurtiçi taleplerde aksama yaşanmaması markamıza olan güvenin en somut göstergesi olarak bizi sevindirdi.

Sektörel kotalara ilişkin düzenlemelerin hayata geçmesiyle birlikte, rekabet gücümüzün artacağına ve ihracatta dünya liderliği vizyonumuza emin adımlarla ulaşacağımıza inancımız tamdır. Fuarda da yansımalarını gördüğümüz 2026 mücevher trendlerini analiz ettiğimizde; tasarımda oval kesim formların, taş seçiminde ise zümrüt ve yakut gibi renkli değerli taşların yükselişine tanıklık ediyoruz. Özellikle bu dönem, minimal tasarımların yerini ihtişamlı bir görünüme bıraktığı, 7-8 karata kadar ulaşan yüksek karatlı pırlantaların ve iri taşların koleksiyonlarda öne çıktığı bir dönem olarak görünüyor.