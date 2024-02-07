ASAL Araştırma'dan anket! 'Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu nedir?' İşte sonuçlar... ASAL Araştırma'nın 26 ilde yaptığı ankete göre, Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu yüzde 29,1 ile gıda ürünleri fiyatlarındaki artış çıktı.

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Son yıllarda ekonomideki hareketlilik vatandaşın gündeminde.

Akaryakıttaki yükseliş, döviz ve gıda fiyatları nedeniyle hayat pahalılığı arttı.

Vatandaşın cebini ve geçimini etkileyen başlıca unsurlar, alım gücünü adeta zayıflattı.

Ekonomi anketi

Bunun üzerine hükümet yaptığı düzenlemelerle halkın refaha ulaşması için büyük bir mücadele ortaya koyuyor. Böylelikle bazı sektörlerle fiyatlar düşmeye başladı.

ASAL Araştırma da bu kapsamda bir anket düzenledi.

'Gıda ürünleri fiyatlarındaki artış' ilk sırada

Vatandaşlara "Sizce şu anda Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu nedir?" sorusu yöneltildi.

Ocak ayında 26 ilde düzenlenen ankete, 18 yaş üzeri toplamda 2 bin kişi katıldı.

Verilen cevaplarda, yüzde 29,1 oranıyla 'Gıda ürünleri fiyatlarındaki artış' ilk sırada yer aldı.

İkinci sıraya ise yüzde 14,3 ile 'Kira ve konut fiyatlarındaki artış' cevabı yerleşti.

İşte anketteki diğer cevaplar ve oranlar...

3- Yüzde 9,5 Akaryakıt fiyatlarının yüksekliği,

4- Yüzde 8,7 İşsizlik,

5- Yüzde 8,4 Elektrik, doğal gaz ve su fiyatlarındaki yükseklik,

6- Yüzde 7,1 Enflasyonun yüksekliği,

7- Yüzde 6,5 Vergi oranlarının yüksekliği,

8- Yüzde 5,6 Faizlerin yüksekliği,

9- Yüzde 3,5 Eğitimsizlik,

10- Yüzde 3,0 Kamusa israf,

11- Yüzde 2,3 Sosyal eşitsizlik,

12- Yüzde 2,0 Cari açık.