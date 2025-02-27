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REUTERS

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ (ASELSAN), bir yurt içi müşterisiyle kara araçları faydalı yükleri kapsamında toplam tutarı 296 milyon euro olan sözleşme imzaladı.

Sözleşme, ASELSAN ile yurt içi bir müşterisi arasında gerçekleşti.

KARA ARAÇLARI FAYDALI YÜKLERİ KAPSAMINDA

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini şöyle duyurdu: