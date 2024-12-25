Peş peşe açıklamalar: Asgari ücret artışını fırsat bilip fiyat artıranlara ceza

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Dün akşam saatlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin yüzde 30 zam yapılarak net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, bu çerçevede asgari ücretteki artış oranını sanki tüm maliyet işçilikmiş gibi fiyatları da aynı asgari ücret artış oranında artırmaya çalışacak olan mal ve hizmet satıcılarını uyardı.

"FİYAT ARTIRANA YÜZDE 43,93 ZAMLI CEZALAR UYGULANACAK"

Ticaret Bakanlığı, asgari ücretin fiyatlama davranışına etkisine ilişkin açıklama yaparak, asgari ücrete yapılan artışı fırsat bilerek fiyat yükseltenleri 2025'de yüzde 43,93 oranında artırılmış cezalar beklediğini hatırlatarak şöyle uyardı:

Asgari ücretin artış oranını büyük bir tamahkarlıkla fiyatların artış oranına çevirmeye çalışmak isteyenleri uyarıyoruz. Vatandaşlarımızla tüketicilerimizi mağdur etmeyi amaçlayan fahiş fiyat uygulamaları yeni ceza tutarları üzerinden en ağır bir şekilde cezalandırılacaktır.

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FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE MESAJI

Tarım ve Orman Bakanlığı da aynı endişelerle, "Fiyatları fahiş şekilde artırarak, suni dalgalanmalarla piyasayı manipüle etmeyi amaçlayanlara karşı güçlü ve kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

"EN AĞIR TEDBİRLER ALINACAK"

Tarım ve Orman Bakanlığı açıklamasını şöyle sürdürdü:

2025 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesinin ardından işçilik maliyeti artışı bahanesiyle, başta tarımsal girdi fiyatları olmak üzere sebze, meyve, et ve süt ürünleri gibi temel gıda maddelerinin fiyatlarını haksız şekilde artırmaya yönelik girişimlerde bulunan işletmeleri Ticaret Bakanlığımız ile yakın iş birliği içinde takip edeceğiz.

Bu süreçte, Ticaret Bakanlığımız ile koordinasyon içerisinde, piyasa düzenini sağlamak ve tüketicilerimizin haklarını korumak için gerekli tam denetimleri gerçekleştirecek ve fahiş fiyat uygulayanlara karşı en ağır tedbirleri uygulayacağız.

"ÜCRET ARTIŞLARININ ERİDİĞİ DÖNGÜYE GİRMEK İSTEMİYORUZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücreti açıkladığı toplantıda, hakkaniyetle verilen her ücretin işletmelerin de bereketini ve verimliliğini artırdığını dile getirerek, şöyle konuştu:

İşçi, işveren, memur, emekli ayırımı yapmadan toplumun tüm kesimlerinin, özellikle sabit gelirlilerin alım gücünü korumak, artırmak ve ulaştığımız refahı, kalıcı hale getirmek en önemli hedefimizdir. Bu süreçte, vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltecek adımlar atarken, fahiş fiyat artışlarına karşı da kararlı bir mücadele yürütüyoruz.

Ücret artışlarının market raflarında, pazarlarda eridiği bir döngüye girmek istemediklerini vurgulayan Işıkhan, "Biz çalışanlarımızın cebine giren her kuruşun gerçek değerini koruması için çalışıyoruz. Bu nedenle, mali disiplinin korunması ve enflasyonla mücadele sürecinin zarar görmemesi adına dengeli ve ölçülü bir şekilde hareket etmek durumundayız." ifadelerini kullandı.