Asgari Ücret Komisyonu önümüzdeki hafta toplanacak

2026 asgari ücreti için geri sayım başladı.

Asgari ücretin belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun işçi, işveren ve hükümetten 5’er temsilci ile toplanması gerekiyor.

İŞÇİ KESİMİ BU YIL MASADA YER ALMAYACAK

TÜRK-İŞ önderliğindeki işçi kesimi, mevcut yapıyı “temsilde adaletsiz” bulduğu gerekçesiyle masada olmayacağını açıkladı. TÜRK-İŞ, komisyonun yeniden düzenlenmesi gerektiğini savunuyor.

İşçi tarafında yeni bir gelişme yaşanmazsa Komisyon, 2026 asgari ücretini işveren ve hükümetten gelecek toplam 10 kişi ile belirleyecek.

İLK TOPLANTI ARALIK AYININ İLK HAFTASINDA

İlk toplantıda, aralık ayının ilk haftasında açıklanacak çalışma takvimi oluşturulacak.

İkinci toplantıda veriler ele alınacak.

Asgari ücretin 31 Aralık’a kadar belirlenmesi bekleniyor.

20 MİLYON ÇALIŞANI İLGİLENDİRİYOR

7,5 milyon asgari ücretli ile birlikte maaşlarına zam bekleyen yaklaşık 20 milyon çalışanı ilgilendiren süreç başlayacak.

ASGARİ ÜCRET İÇİN YENİ SENARYOLAR

2025 yılında verilen 22 bin 104 TL’lik asgari ücret için yeni senaryolar şöyle şekillendi:

-Yüzde 20 zam gelirse asgari ücret 26 bin 524,80 TL’ye çıkacak.

-Yüzde 25 zam gelirse asgari ücret 27 bin 630 TL’ye çıkacak.

-Yüzde 30 zam gelirse asgari ücret 28 bin 735 TL’ye yükselecek.

-Yüzde 35 zam gelirse asgari ücret 29 bin 840,40 TL’ye yükselecek.

-Yüzde 40 zam gelirse asgari ücret 30 bin 945,60 TL’ye yükselecek.