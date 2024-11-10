Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte güncel oranlar

Haber Merkezi

Milyonlarca çalışan, maaşlarına yapılacak zam oranlarını merak ediyor.

Asgari ücretin belirlenmesinde yıl sonu enflasyon oranları kritik rol oynarken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aralık ayında ilk toplantısını gerçekleştirmesi bekleniyor.

ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yıl sonu enflasyon tahminini 6 puan yükselterek yüzde 38'den yüzde 44'e çıkardı.

2025 tahmini yüzde 14'ten yüzde 21'e yükseltildi.

2026 tahmini de yüzde 9'dan yüzde 12'ye revize edildi.

MERKEZ BANKASI'NDAN ASGARİ ÜCRET MESAJI

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, asgari ücretin tespitine ilişkin normatif bir değerlendirme yapmalarının söz konusu olmadığını belirtti.

Karahan, "Biz karar verici değiliz. Bir kurul var, kurul toplanıyor ve belli süreçleri var, biz bu kurulun bir tarafı olmadığımız gibi resmi ya da gayriresmi herhangi tavsiyede de bulunmuyoruz." ifadelerini kullandı.

TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, "Asgari ücret artışının iktisadi faaliyetinin görece zayıfladığı dönemde geçişkenliği daha düşük oluyor." dedi.

Akçay, ücret artışlarında ileriye dönük endekslemeye geçilmesi gerektiğini vurguladı. Akçay, "Bu enflasyon için olumlu. İleriye dönük endeksleme devreye girmek zorunda. Konjonktürün de uygun olduğu kanaatindeyim." şeklinde konuştu.

ASGARİ ÜCRETTE HANGİ VERİ DİKKATE ALINACAK?

Asgari ücret zammının yıl sonu enflasyonuna mı yoksa hedef enflasyona göre mi yapılacağı bir süredir tartışılıyor.

Zam tahminlerine ilişkin farklı senaryolar konuşuluyor.

ASGARİ ÜCRET İÇİN KONUŞULAN RAKAMLAR

Piyasalarda asgari ücret için yüzde 25'lik bir zam oranı yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.

Yüzde 30'luk ücret artışı da beklentiler arasında yer aldı.

İş dünyasındaki ağırlıklı görüş asgari ücretin 22-23 bin lira düzeyine çıkarılması yönünde.

Yabancı kuruluşların raporlarında da beklentiler yüzde 25-30 aralığında şekillendi.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON HEDEFLERİ

2024 orta nokta: Yüzde 44



2024 üst nokta: Yüzde 46



2024 alt nokta: Yüzde 42



2025 orta nokta: Yüzde 21



2025 üst nokta: Yüzde 26



2025 alt nokta: Yüzde 16

ORTA VADELİ PROGRAM (OVP) ENFLASYON HEDEFLERİ

2024: Yüzde 41,5



2025: Yüzde 17,6



2026: Yüzde 9,7

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? ZAM SENARYOLARI

Asgari ücret, geçen yıl ocak ayında yüzde 49,11 oranında zamlanarak 17 bin 2 liraya yükselmişti.

Ocak ayında yüzde 25 zam yapılırsa yeni asgari ücret 21 bin 252 lira olacak.

Merkez Bankası'nın yüzde 44'lük hedefi oranında artış yapıldığında 24 bin 483 lirayı bulacak.

TCMB'nin 2025 hedefi olan yüzde 21'lik zam yapıldığında 20 bin 572 liraya çıkacak.

2025 üst bandı olan yüzde 26 oranında zam gelirse 21 bin 422 lira olacak.

Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 22 bin 102 liraya yükselecek.

Yüzde 40 zam yapılırsa yeni asgari ücret 23 bin 802 lira seviyesine gelecek.

Orta Vadeli Program (OVP) enflasyon hedefi yüzde 41,5'luk zam gelirse 24 bin lirayı aşacak.

OVP'deki 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 17,5 oranında zam yapılırsa 19 bin 977 liraya yükselecek.