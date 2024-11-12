Aşırı hava olayları küresel ekonomiye 2 trilyon dolarlık fatura çıkardı

AA

İklim değişikliğinin yol açtığı aşırı hava olayları, 2014-2023 yıllarında küresel ekonomiye 2 trilyon dolardan fazla zarara mal oldu.

Uluslararası Ticaret Odası (ICC) tarafından hazırlanan raporda, 2014-2023'te meydana gelen şiddetli yağış, sel ve toprak kayması gibi 4 binden fazla aşırı hava olayı incelendi.

Rapora göre aşırı hava olayları, bu dönemde dünyada 2 trilyon dolardan fazla hasara mal oldu. Aşırı hava olayları, yalnızca son iki yılda küresel ekonomide 451 milyar dolar zarara yol açtı.

EN BÜYÜK ZARARA UĞRAYAN ÜLKE: ABD

ABD, yaklaşık 935 milyar dolarla bu dönemde en büyük ekonomik kayba uğrayan ülke olurken onu 268 milyar dolarla Çin ve 112 milyar dolarla Hindistan takip etti.

ZARARA UĞRAYAN ÜLKELERDE İLK 10

Japonya, Almanya, Avustralya, Fransa ve Brezilya gibi ülkeler de en fazla ekonomik kayba uğrayan ülkelerin arasında ilk 10'da yer aldı.

"HAVA OLAYLARININ EKONOMİK ETKİLERİ BUGÜN DE HİSSEDİLDİ"

ICC Genel Sekreteri John Denton, "Son 10 yılın verileri, iklim değişikliğinin geleceğin sorunu olmadığını gözler önüne seriyor." değerlendirmesinde bulunarak, geleceği etkileyeceği düşünülen bu olayların zararının bugünden hissedildiğini belirtti.

Denton, aşırı hava olaylarının ekonomik etkilerinin bugün de büyük ölçüde hissedildiğini ifade etti.