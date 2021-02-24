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    Asya borsalarında değer kayıpları yaşanıyor

    Bugün Asya borsalarında satışların etkili olduğu görülüyor.
    • AA
    • 24.02.2021 - 10:02
    • Güncelleme : 24.02.2021 - 10:16
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    Asya borsalarında değer kayıpları yaşanıyor

    Hong Kong'da hisse senedi işlemlerinden alınan damga vergisinin yükseltilmesinin planlandığı haberleriyle artan satış baskısı, endekslerde sert geri çekilmelere neden oldu.

    Kapanışa yakın Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,2 değer kaybetti.

    BORSA İSTANBUL'DA BIST 100 ENDEKSİ, YÜZDE 2,11 DEĞER KAYBETTİ

    Yurt içinde, dün satıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,11 değer kaybederek günü 1.517,86 puandan tamamladı. Dün yüzde 1,2 artışla 7,1057'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,0810 seviyesinde işlem görüyor.

    Asya borsalarında değer kayıpları yaşanıyor #1

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