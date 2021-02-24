- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- Asya borsalarında değer kayıpları yaşanıyor
Asya borsalarında değer kayıpları yaşanıyor
Bugün Asya borsalarında satışların etkili olduğu görülüyor.
- AA
- 24.02.2021 - 10:02
- Güncelleme : 24.02.2021 - 10:16
Hong Kong'da hisse senedi işlemlerinden alınan damga vergisinin yükseltilmesinin planlandığı haberleriyle artan satış baskısı, endekslerde sert geri çekilmelere neden oldu.
Kapanışa yakın Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,2 değer kaybetti.
BORSA İSTANBUL'DA BIST 100 ENDEKSİ, YÜZDE 2,11 DEĞER KAYBETTİ
Yurt içinde, dün satıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,11 değer kaybederek günü 1.517,86 puandan tamamladı. Dün yüzde 1,2 artışla 7,1057'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,0810 seviyesinde işlem görüyor.