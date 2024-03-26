Asya ekonomisinin 2024'te yüzde 4,5 büyümesi bekleniyor Asya ekonomisi düzenlenen 4 günlük forumda ele alınıyor. Boao Forum, Asya ekonomisinin bu yıl yüzde 4,5 büyüyeceğini öngörüyor.

AA

Çin'in Hainan eyaletindeki güneydeki tatil beldesi Boao'da önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Asya Boao Forumu Yıllık Konferansı düzenleniyor.

Konferansta Asya Ekonomik Görünümü ve Entegrasyon İlerlemesi başlıklı rapor ele alındı.

4 gün sürecek yıllık Boao Forumu'nun raporuna göre, Asya ekonomisi devam eden mali yılda yüzde 4,5 büyüyecek.

Asya'nın sorunu işsizlik

Çin devlet medyasının bildirdiğine göre, Asya'daki genel işsizlik oranının, dünya GSYH'sinin yüzde 49'unu oluşturduğu, "2024 yılında yüzde 4,71'lik bir tahminle küresel ortalamanın altında kalmasının beklendiği" belirtildi.

Güney Asya'nın bölgesel büyümeye öncülük etmesi bekleniyor

Raporda, Güney Asya'nın yüzde 5,8 ile bölgesel büyümeye öncülük etmesi beklenirken, Orta Asya için karanlık bir tablo çizdiği, büyümenin geçen yıl açıklanan yüzde 4,5'ten yüzde 4,3'e yavaşlamasının muhtemel olduğu belirtildi.

Çin Sosyal Bilimler Akademisi Dünya Ekonomisi ve Siyaseti Enstitüsü müdürü Zhang Yuyan, bu konudaki görüşlerini "Asya'nın ekonomik büyüme ivmesi ve bölgesel ekonomik entegrasyon güçlü kalmaya devam edecek." şeklinde belirtti.

Forum kapsamında Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji'nin, perşembe günü "Asya ve Dünya: Ortak Zorluklar, Ortak Sorumluluklar" konulu genel kurulunda bir açılış konuşması yapması bekleniyor.

Dünyanın dört bir yanından gelen yetkililer ekonomiyi konuştu

Dünyanın dört bir yanından analistler, iş adamları ve politika yapıcılar, birçok konunun yanı sıra yapay zeka, yeni enerji araçlarının geleceği ve yüksek kaliteli Kuşak ve Yol iş birliğinin tartışılması beklenen farklı panel tartışmaları, yuvarlak masa toplantıları ve CEO diyalogları için Boao'da bir araya geldi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)